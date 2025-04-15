«Війна між росією та Україною — це війна Байдена, а не моя», — Трамп

Президент США Дональд Трамп, який дивно відреагував на удар рф по Сумам, знову звинуватив свого попередника Джо Байдена в розв'язанні російської агресивної війни проти України. Такий допис він залишив у власній соціальній мережі Truth Social.

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«Війна між росією та Україною — це війна Байдена, а не моя. Я був на посаді лише короткий час, і у мене не було проблем зупинити її протягом чотирьох років на посаді, — сказав він — Президент путін і всі інші поважали вашого президента!»

Трамп додав, що не мав нічого спільного з цією війною, але «старанно працює», щоб припинити смерть і руйнування.

Він пояснив, що війна ніколи б не почалася, якби вибори 2020 року не були сфальсифіковані.

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«Було так багато способів запобігти її початку. Але це в минулому. Тепер нам потрібно зупинити це і швидко», — написав Трамп.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що ЗМІ показали карту, як виглядав би розділ світу «на трьох» — між Трампом, Сі та путіним.

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