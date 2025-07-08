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«Ми мусимо це зробити»: Трамп наказав надіслати більше зброї Україні

14:23 8 липня 2025
Дональд Трамп, фото з відкритих джерел

Президент США оголосив про зміну своєї політики щодо військової допомоги Україні, яка була зупинена декілька днів тому.

Дональд Трамп заявив журналістам у Білому домі 7 липня, що Сполучені Штати надішлють додаткову оборонну зброю, щоб допомогти Києву протистояти російській агресії.

Його слова стали несподіваним розворотом після нещодавнього рішення призупинити частину поставок.

«Ми надішлемо ще зброї. Ми мусимо це зробити. Вони повинні мати змогу захищатися», — заявив Трамп, додавши, що Україна «зазнає дуже сильних ударів».

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У п'ятницю, 5 липня, президент США провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським, під час якої обговорювали поточну ситуацію на фронті та американську підтримку. За словами речника Пентагону Шона Парнелла, адміністрація Трампа вже дала вказівку відправити новий пакет озброєння.

«Міністерство оборони за вказівкою президента Трампа відправляє додаткову оборонну зброю в Україну, щоб українці могли захищатися, поки ми працюємо над забезпеченням тривалого миру і припиненням вбивств», — йдеться в офіційній заяві Парнелла, оприлюдненій 7 липня.

Цей крок контрастує з попередніми заявами Трампа, який із початку свого терміну скептично ставився до військової допомоги Києву. У лютому він навіть публічно розкритикував Зеленського за «недостатню вдячність» за підтримку з боку США.

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Минулого тижня Пентагон тимчасово призупинив передачу частини артилерійських боєприпасів та систем протиповітряної оборони, посилаючись на потребу зберегти ресурси для інших напрямків. Це викликало занепокоєння в Києві та серед союзників США щодо надійності американської підтримки.

Однак нова заява Білого дому, а також вказівка Пентагону, сигналізують про зміну курсу — Вашингтон повертається до стратегії активного озброєння України.

«Ми будемо змушені надіслати більше зброї, насамперед оборонної… У цьому хаосі гине дуже багато людей», — наголосив президент.

Представники адміністрації додали, що поставки здійснюватимуться в рамках переоцінки оборонних пріоритетів США згідно з політикою «Америка понад усе».

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що у Білому домі не знали про рішення Пентагону призупинити постачання зброї Україні, яке було ухвалене чиновником Міністерства оборони США на початку липня.

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