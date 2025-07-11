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Книга рецептів

Домашнє морозиво: готується без морожениці, вершків і цукру

22:00 11 липня 2025
Сорбет з бананів та ківі. Фото Елли Іванової

Сорбет — це заморожений десерт, який готують на основі фруктового або ягідного пюре. Від морозива сорбет відрізняється відсутністю молочних продуктів, що робить його менш калорійним і більш освіжаючим. Хоча, по суті, сорбет можна вважати різновидом морозива. У побуті часто сорбет так і називають морозивом. Це звичніше. І особливо — дітям.

Але, як би ви не назвали це ласощі, їх варто приготувати хоч раз влітку. А воно ж швидкоплинне, тому важливо встигнути.

Кулінарка Елла Іванова, яка любить експериментувати з продуктами на кухні, поділилася з читачами «ФАКТІВ» рецептом, який втілюється в життя просто і швидко.

Дуже смачне морозиво

  • 2 заморожених банани
  • 2 ківі
  • Свіжа м'ята

М'якоть ківі перебити в блендері з замороженими шматочками банана, додавши за бажанням м'яту. Відразу ж подавати до столу, прикрасивши листочками свіжої м'яти.

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І смачного вам та вашим рідним і близьким! Готуйте із задоволенням! Це дуже важливо.

Нагадаємо рецепт полуничного морозива всього з двох інгредієнтів — без молока, цукру, яєць і вершків.

Фото з альбому Елли Іванової

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