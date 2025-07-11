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Домашнє морозиво: готується без морожениці, вершків і цукру
Сорбет — це заморожений десерт, який готують на основі фруктового або ягідного пюре. Від морозива сорбет відрізняється відсутністю молочних продуктів, що робить його менш калорійним і більш освіжаючим. Хоча, по суті, сорбет можна вважати різновидом морозива. У побуті часто сорбет так і називають морозивом. Це звичніше. І особливо — дітям.
Але, як би ви не назвали це ласощі, їх варто приготувати хоч раз влітку. А воно ж швидкоплинне, тому важливо встигнути.
Кулінарка Елла Іванова, яка любить експериментувати з продуктами на кухні, поділилася з читачами «ФАКТІВ» рецептом, який втілюється в життя просто і швидко.
Дуже смачне морозиво
- 2 заморожених банани
- 2 ківі
- Свіжа м'ята
М'якоть ківі перебити в блендері з замороженими шматочками банана, додавши за бажанням м'яту. Відразу ж подавати до столу, прикрасивши листочками свіжої м'яти.
І смачного вам та вашим рідним і близьким! Готуйте із задоволенням! Це дуже важливо.
Нагадаємо рецепт полуничного морозива всього з двох інгредієнтів — без молока, цукру, яєць і вершків.
Фото з альбому Елли Іванової171
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