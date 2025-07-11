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На тата схожа: родина відомого танцюриста похрестила доньку
Сімʼя відомого танцюриста та хореографа Євгена Кота та спортсменки Наталі Татаринцевої, які рік тому вперше стали батьками, повідомили про значну подію у їхньому житті. У столичному Михайлівському Золотоверхому соборі відбувся обряд хрещення маленької Лелі. На своїх сторінках у соціальних мережах батьки поділилися світлинами зі свята та найприємнішими моментами.
«10.07.25 — Хрещення нашої квіточки Кот Леля Євгенівна», — підписали фото у мережі.
Підписники пари привітали родину з великою подією, побажали здоровʼя донечці та додали, що вона дуже схожа на тата.
«Вітаю, хай буде під Божою опікою ваша Лелічка», — написали у мережі.
«Неймовірні Вітаємо з Хрещенням донечки! - відповіли на світлини. - Божої Благодаті та сильного Янгола охоронця!»
«Як же тато любить доню», — додали у коментарях.
«Так на тата схожа, — поділилися враженням. — Вітаю вас!»
Раніше стало відомо, що донька Євгена Кота опинилася у лікарні.519
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