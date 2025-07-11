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Шоу-бізнес

На тата схожа: родина відомого танцюриста похрестила доньку

16:01 11 липня 2025
Євген Кот з донькою

Сімʼя відомого танцюриста та хореографа Євгена Кота та спортсменки Наталі Татаринцевої, які рік тому вперше стали батьками, повідомили про значну подію у їхньому житті. У столичному Михайлівському Золотоверхому соборі відбувся обряд хрещення маленької Лелі. На своїх сторінках у соціальних мережах батьки поділилися світлинами зі свята та найприємнішими моментами.

«10.07.25 — Хрещення нашої квіточки Кот Леля Євгенівна», — підписали фото у мережі.

Обряд хрещення донечки Євгена Кота та Наталі Татаринцевої відбувся у столичному Михайлівському Золотоверхому соборі

Підписники пари привітали родину з великою подією, побажали здоровʼя донечці та додали, що вона дуже схожа на тата.

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«Вітаю, хай буде під Божою опікою ваша Лелічка», — написали у мережі.

«Неймовірні Вітаємо з Хрещенням донечки! - відповіли на світлини. - Божої Благодаті та сильного Янгола охоронця!»

«Як же тато любить доню», — додали у коментарях.

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«Так на тата схожа, — поділилися враженням. — Вітаю вас!»

Раніше стало відомо, що донька Євгена Кота опинилася у лікарні.

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