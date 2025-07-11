Скандали, неефективність і шалені витрати. Депутати взялися за перевірку НАБУ: що відомо

Тимчасова слідча комісія з розслідування фактів можливої корупції в правоохоронних та судових органах розпочала перевірку ефективності роботи антикорупційних органів, зокрема НАБУ. Про це повідомляють «Українські новини» з посиланням на голову ТСК Сергія Власенка.

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За його словами, НАБУ потрапило в поле зору ТСК через оприлюднені у ЗМІ компрометуючі факти щодо діяльності бюро, а також низьку ефективність цього органу, яку підтвердив нещодавній незалежний аудит.

На одне із найближчих засідань комісії депутати запросять Генерального прокурора Руслана Кравченка, щоб почути «його думку з приводу роботи всієї правоохоронної системи». «Генпрокурор є особою, що добре знає результативність кожного правоохоронного органу. Далі можливе заслуховування керівників інших правоохоронних органів. Долучимо до роботи громадськість і представників юридичної спільноти. Друге засідання комісії на наступному тижні», — сказав Власенко в коментарі «УНН».

Нагадаємо, комісія з проведення зовнішнього незалежного аудиту оцінила роботу НАБУ з березня 2023 до листопада 2024 як помірно ефективну. Аудитори оцінювали виявлення та розслідування високопосадової корупції; доброчесність, підзвітність та прозорість; керівництво, стратегія та управління ресурсами; міжвідомчу взаємодію; міжнародне співробітництво.

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При цьому відомство серед лідерів за сумою витрачених на його утримування коштів. З 2015 по 2024 рік на фінансування бюро держава витратила приблизно 9 мільярдів гривень — і це тільки за прямими бюджетними призначеннями. Починаючи з 2015-го, щороку видатки на функціонування НАБУ лише зростали. Якщо на запуск відомства, згідно з відкритими даними, витратили 68 мільйона гривень, то вже наступного року — 2016-го — бюджет зріс майже у 7 разів — до 476 мільйона гривень. За весь час існування бюро витрати на його утримання жодного разу не знижувалися й 2021-го перевалили за мільярд. У 2021−2024 було зафіксовано рекордне зростання бюджету — на 75 %.

Але високі зарплати не гарантують доброчесності детективів і керівників відомства. Днями журналісти оприлюднили антирейтинг скандалів за участю представників НАБУ. До списку увійшли випадки, що стосуються можливого зловживання службовим становищем, конфліктів інтересів, недостовірного декларування та навіть зв’язків із громадянами росії.

Наприклад, Тімур Аршавін, колишній детектив з доступом до державної таємниці втік до Румунії, а у його дружини та її родичів виявлено чинне громадянство рф, а сам Аршавін фігурує в історії з мікрокредитами та сумнівними доходам. Його колега Микола Масляк був затриманий за підозрою в організації наркоторгівлі та контрабанди прекурсорів. Ще один — Олександр Доценко — виявилася громадянином рф і випускником «школи фсб».

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Раніше повідомлялося, що детективів НАБУ підозрюють у приховуванні елітних квартир, сприянні ухилянтам та виводі коштів за кордон.

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