Ще один екснардеп-мільйонер із ОПЗЖ отримав підозру у держзраді

Наприкінці минулого року про підозру у державній зраді повідомили народному депутату України Євгену Шевченку, а наразі таку ж саму статтю, а також статтю щодо порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної, регіональної належності та релігійних переконань, інкримінують ще одному парламентарю.

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Як повідомляють в Офісі генерального прокурора, йдеться про народного депутата України VII-IX скликань.

«За даними слідства, екснардеп, який тривалий час перебував у лавах „Партії регіонів“ та „Опозиційного блоку“, від початку збройної агресії рф проти України з 2014 року поширював наративи кремля. З метою збереження впливу РПЦ в Україні, яка підтримує збройну агресію проти країни, підозрюваний поширював так звану ідеологію „русского мира“. За сприяння патріарха рф він став куратором від РПЦ на території України. Підозрюваний виконував його настанови та вказівки з метою забезпечення перебування значної частини українського суспільства, які є вірянами УПЦ МП, під прямим впливом лідера РПЦ», — йдеться у повідомленні.

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Наголошується, що нардеп «використовував право законодавчої ініціативи з метою приховування наявності церковно-канонічного зв’язку і входження УПЦ до структури МП РПЦ та забезпечення збереження впливу РПЦ на території України».

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В Офісі генпрокурора додають, що фігурант перед початком повномасштабної агресії росії проти України чартерним рейсом виїхав до Євросоюзу, де продовжив працювати в інтересах рф. Правоохоронці не називають прізвища народного депутата, але відомо, що йдеться про олігарха Вадима Новінського, який ще за президентства Віктора Януковича отримав українське громадянство.

Нагадаємо, що восени минулого року Вищий антикорупційний суд заочно засудив нардепа-втікача Андрія Одарченка до восьми років позбавлення волі за спробу підкупу керівництва Державного агентства відновлення.

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Фото зі сторінки Офісу генерального прокурора

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