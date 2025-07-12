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Світ

Миротворчі сили в Україні готові до дій: Макрон зробив заяву

15:33 12 липня 2025
Зеленський, Макрон, Стармер

План щодо розміщення європейських миротворчих сил в Україні завершено, за словами прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера та президента Франції Еммануеля Макрона. План може бути реалізований «протягом кількох годин» після підписання угоди про припинення вогню між росією та Україною, заявив Макрон під час відеоконференції «Коаліції охочих» на підтримку України. Миротворчі сили «готові до розгортання», щойно буде домовлено про припинення вогню. Макрон назвав чисельність можливого контингенту — до 50 000 солдатів. Однак наразі припинення вогню не передбачається. Стармер назвав план «зрілим» та «розрахованим на довгострокову перспективу», пише видання N-tv.de.

За словами Кіра Стармера, західні союзники повинні тепер зосередитися на тому, щоб «готуватися до миру». Домогтися цього можна, «змусивши путіна сісти за стіл переговорів», а для цього потрібно «скоординований тиск на економіку».

Франція та Велика Британія планують розширити чинну спільну оперативну групу обох країн, щоб розгорнути її як своєрідні миротворчі сили у разі припинення вогню у війні росії проти України. Очікується участь інших країн-партнерів. Німеччина поки що відхилила цю пропозицію.

Додамо, що Макрон і Стармер навесні потрапили в заголовки газет своєю заявою про те, що у разі довгострокового припинення вогню вони разом з іншими союзниками відправлять миротворчі війська до України, що зазнала нападу росії. Вони використовували термін «Коаліція охочих».

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Як саме це працюватиме, поки не до кінця зрозуміло. Особливо на фоні небажання президента США Дональда Трампа підтримувати такі миротворчі сили.

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