США відмовляються надавати засоби протиповітряної оборони для підтримки «сил безпеки», які Великобританія і Франція планують розгорнути в післявоєнній Україні. Європейські союзники прагнули отримати гарантії від США для стримування росії, але Вашингтон навряд чи надасть їх. А це призведе до перегляду очікувань і зосередженні уваги на поєднанні українських сил, навчанні військ союзників та українських сил, пише Bloomberg.

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Відомо, що Великобританія та Франція розробили план «сил безпеки», але він призупинений до відновлення переговорів про перемир'я. Своєю чергою НАТО наполягає на збільшенні витрат на оборону до 5%.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер вважає, що так звана підтримка США є необхідною для стримування росії від порушення майбутньої угоди про припинення вогню. Але європейські союзники під час обговорень зі своїми американськими колегами дійшли висновку, що президент Дональд Трамп не надасть гарантій для очолюваної Європою «коаліції охочих».

Небажання США надати підтримку, якої вимагають європейські партнери, підкреслює розбіжності між західними союзниками щодо способу боротьби з російською агресією в Україні.

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Та Велика Британія і Франція все ще сподіваються, що США продовжать надавати розвіддані, а також здійснювати спостереження за кордоном між Україною і росією, заявили джерела. Деякі європейські чиновники вважають, що Трамп втрутиться, якщо британські і французькі війська в Україні стануть мішенню для росії. Але вони переконані, що президент США навряд чи надасть таку гарантію в письмовій формі, заявило одне з джерел.

Очевидна рішучість російського президента путіна продовжувати напад на Україну та вимога Трампа, щоб Європа взяла на себе відповідальність за власну безпеку, змусили союзників збільшити видатки на оборону та спланувати дії, щоб росія не напала на Україну знову, якщо буде досягнуто миру.

З 30 учасників коаліції, до якої також входять неєвропейські країни, такі як Канада, Австралія, Японія та Нова Зеландія, п'ятнадцять запропонували свої сили, включаючи літаки, військові кораблі та інше військове обладнання, повідомляв Bloomberg у квітні. Проте кількість країн, які дали тверду обіцянку надіслати війська, не перевищує десятка.

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Водночас є думка, що миротворці для України — не кращий варіант. Так, військовий експерт Дмитро Снєгирьов назвав 5 причин, чому це неможливо і гірше за гарантії безпеки.

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