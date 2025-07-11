Частина пенсіонерів залишаться без виплат, якщо не напишуть спеціальну заяву: кого це стосується

Пенсіонери, які мешкають на тимчасово окупованих територіях України або виїхали з них, можуть втрати пенсійні виплати.

Якщо такі люди не нададуть спеціальну заяву до Пенсійного фонду України (ПФУ), виплата пенсії їм може бути призупинена, пише «На пенсії».

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«Громадянам України, які проживають на тимчасово окупованих територіях України або під час тимчасової окупації територій виїхали на підконтрольну Україні територію, виплата пенсії згідно з цим законом проводиться за умови неодержання пенсії від органів пенсійного забезпечення Російської Федерації», — йдеться у доповненні до Прикінцевих положеннях Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Тому відповідно до змін до цього закону та постанови Кабміну № 299 від 11 лютого 2025 року, до кінця 2025 року (до 31 грудня) пенсіонерам необхідно подати заяву про неотримання пенсії від пенсійних органів рф. Якщо цього не зробити, пенсійні виплати можуть бути тимчасово зупинені.

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Заяву до Пенсійного фонду можна подати особисто — у будь-якому сервісному центрі фонду. Також можна скористатися веб-порталом ПФУ або мобільним додатком ПФУ.

Для цього потрібно:

Авторизуватися в особистому кабінеті.

Перейти до розділу «Дистанційне інформування».

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Позначити галочкою пункт «Не отримую пенсію в іншій державі, у тому числі від органів РФ».

Натиснути «Зберегти» та підписати заяву за допомогою КЕП (кваліфікованого електронного підпису).

Якщо не подати заяву до 31 грудня 2025 року, Пенсійний фонд має право призупинити виплати до моменту з’ясування обставин. Це стосується як тих, хто вже отримує пенсію, так і тих, хто оформлює її вперше.

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