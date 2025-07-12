Замовне вбивство підприємця на Троєщині у Києві: поліція затримала підозрюваного в Одесі

В Одесі затримали підозрюваного, який вранці 8 липня застрелив чоловіка у власному авто у Деснянському районі Києва. Підозрюваним виявився іноземець, повідомили у поліції.

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Правоохоронці з’ясували, що потерпілий — 48-річний місцевий мешканець, знаходився у салоні мікроавтобуса, як в цей час до нього підійшов невідомий та двічі вистрілив зі зброї в його сторону, після чого втік. Внаслідок отриманих вогнепальних поранень чоловік загинув на місці події.

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«За результатами спецоперації ми розшукали та вилучили ймовірне знаряддя злочину, якого зловмисник позбувся. Підозрюваний використовував засоби маскування та в той же день виїхав до Одеси, фігуранта затримали у готелі. Ним виявився 41-річний іноземець», — зазначив начальник кримінальної поліції Києва Андрій Гарастюк.

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Стрілку повідомили про підозру за статтею про умисне вбивство, вчинене на замовлення.

Наразі зловмисник перебуватиме під вартою. За скоєне йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Як повідомляли «ФАКТИ», 10 липня у Голосіївському районі Києва невідомий вбив полковника СБУ, коли той виходив на роботу зі свого будинку.

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