«Це не я»: Усик перед битвою на «Уемблі» назвав ім'я найкращого боксера планети (фото)

Український чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO у суперважкій вазі Олександр Усик (23 перемоги, 14 з них — нокаутом), який 19 липня проведе на лондонському «Уемблі» бій-реванш проти британця Деніела Дюбуа (22 перемоги, 21 з них — нокаутом, 2 поразки) в інтерв'ю ексчемпіону світу Карлу Фрочу назвав найкращого боксера планети та найскладніших суперників у своїй кар'єрі.

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«Хто, на твою думку, зараз найкращий боксер у світі?», — запитав інтерв'юєр українця. «Я думаю, що це Теренс Кроуфорд», — відповів Усик. «Багато хто вважає, що це ти», — уточнив Фроч. «Ні, я не найкращий боксер у світі. Це Теренс Кроуфорд», — непохитний Олександр.

Крім того, Усик назвав трійку найскладніших опонентів у своїй кар'єрі. На перше місце український олімпійський чемпіон поставив Тайсона Ф'юрі, на друге — Ентоні Джошуа, а на третє — Денієла Дюбуа.

До речі, Олександр підтвердив, що у боксі йому залишилося провести ще два бої: «Спершу з Дюбуа. А потім… Не знаю, з ким боксуватиму…»

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Нагадаємо, що фаворит Усика — непереможний 37-річний американець Теренс Кроуфорд (41 перемога, 31 з них — нокаутом) 13 вересня проведе в Лас-Вегасі (США) бій проти мексиканця Сауля Альвареса (63 перемоги, 39 з них — нокаутом, 2 поразки, 2 нічиї) за титул абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі.

Непереможний Теренс Кроуфорд

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Тайсон Ф'юрі викликав Олександра Усика на третій бій і обзавівся секс-лялькою з «обличчям» українця.

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