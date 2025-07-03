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Ф'юрі назвав дату та місце третього бою з Усиком (фото)
Британський боксер-суперважковаговик Тайсон Ф'юрі (34 перемоги, 24 з них — нокаутом, 2 поразки, 1 нічия), який заявив у січні про відхід з боксу, вкотре передумав і вирішив відновити кар'єру. Ба більше, Циганський король уже назвав навіть дату та місце третього бою проти Олександра Усика (23 перемоги, 14 з них — нокаутом), мабуть, таким чином кинувши українцю виклик.
«18 квітня 2026, стадіон Уемблі, трилогія», — написав ексчемпіон світу в Instagram, додавши своє фото і знімок Усика.
Примітно, що цей пост з'явився через кілька годин після того, як голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль-Шейх оголосив про повернення Ф'юрі в професіональний бокс. За його словами, у бесіді з ним британець пообіцяв взяти участь у заході Riyadh Season у 2026 році заради третього бою з Олександром Усиком.
«Циганський король повернеться. Я сьогодні спілкувався з ним, він дав мені обіцянку. Ми влаштуємо полювання на кролика», — сказав Туркі, маючи на увазі відоме прізвисько Усика — Кролик.
Нагадаємо, що у травні минулого року Тайсон Ф'юрі програв Олександру Усику в бою за титул абсолютного чемпіона світу, а в грудні 2024-го капітулював перед українцем у поєдинку-реванші.
Як відомо, Усик 19 липня проведе на арені «Уемблі» бій за титул абсолютного чемпіона світу з іншим британцем Денієлом Дюбуа (22 перемоги, 21 з них — нокаутом, 2 поразки), за який отримає рекордний у кар'єрі гонорар.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Усик і Ф'юрі увійшли до топ-десятки найбільш високооплачуваних спортсменів світу 2024 року.173
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