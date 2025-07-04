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Спорт

«Буду тра*ати»: Ф'юрі обзавівся секс-лялькою з «обличчям» Усика (відео)

16:28 4 липня 2025
Тайсон Ф&#39;юрі та Олександр Усик

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі британець Тайсон Ф'юрі (34 перемоги, 24 з них — нокаутом, 2 поразки, 1 нічия), який викликав Олександра Усика на третій бій 18 квітня 2026 року на «Уемблі», продовжує тероризувати українського олімпійського чемпіона в соцмережах.

Циганський король виклав відео із секс-лялькою, на яку надягнув маску українця.

«У мене є маленький Усик. Я готуюся до нашого бою в квітні 2026 року. А поки його буду трахати», — заявив Тайсон Фьюрі.

Ось тільки молоти язиком у британця поки що виходить краще, ніж махати кулаками. Нагадаємо, що в минулому році Усик двічі переміг Ф'юрі: в травні — роздільним рішенням суддів, а в грудні — одноголосним.

Поки британець лише готується повернутися «з пенсії», Олександр Усик (23 перемоги, 14 з них — нокаутом) завершує підготовку до бою-реваншу за титул абсолютного чемпіона світу проти іншого представника Туманного Альбіону Денієла Дюбуа ( 22 перемоги, 21 з них — нокаутом, 2 поразки), за який отримає найбільший гонорар у кар'єрі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення боксерської кар'єри.

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