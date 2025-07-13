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У Сенаті США схвалили виділення 500 мільйонів доларів на зброю для України — ЗМІ
Після того, як Трамп заявив що США продовжать підтримувати Україну зброєю, сенатський комітет з питань збройних сил США схвалив 500 млн доларів на безпекову допомогу Києву. Все це в рамках проєкту закону про національну оборону на 2026 фінансовий рік, який також обмежує виведення з експлуатації літаків A-10.
Законопроєкт гарантує, що американські збройні сили мають необхідні ресурси для виконання своїх місій, і за цим уважно стежать виробники зброї, пише Reuters.
Ініціатива має на меті зміцнити оборонні можливості України в її боротьбі з російськими військами, які вторглися в країну у 2022 році.
Законопроєкт також забороняє суперечливу вимогу, висунуту в бюджетному запиті президента Дональда Трампа в червні, про виведення з експлуатації парку літаків A-10 ВПС. Проєкт вимагає, щоб кількість літаків A-10 не могла бути меншою за 103 літаки у 2026 фінансовому році, що забезпечить продовження експлуатації цих літаків близької повітряної підтримки.
Окрім України, сенатський комітет розглядає різні глобальні виклики безпеці, включаючи загрози з боку Китаю, Ірану та Північної Кореї. В документі підкреслено необхідність технологічних досягнень у таких сферах, як штучний інтелект, безпілотні технології та гіперзвукова зброя, для збереження військової переваги США.
Нагадаємо, Трамп заявив, що 14 липня зробить «важливу заяву» щодо росії, і підтвердив, що домовився з лідерами НАТО про постачання зброї Україні.
Тим часом європейські партнери нашої країни повідомили, що миротворчі сили вже готові до дій на території України.106
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