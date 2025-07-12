41.38 / 41.95 48.59 / 49.29
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Трамп використає президентські повноваження, щоб надіслати зброю в Україну, — ЗМІ

11:31 12 липня 2025
Зброя від США. Фото із сайту https://defence-ua.com/

Президент Дональд Трамп, який пообіцяв путіну «сюрприз», вперше з моменту повернення на посаду надішле зброю до Києва на підставі президентських повноважень, які часто використовував Джо Байден. Про це Reuters повідомили два джерела, обізнані з цим рішенням. Цей крок свідчить про новий інтерес президента до захисту України. Одне з джерел зазначило, що вартість зброї може становити близько 300 мільйонів доларів.

За словами джерел, пакет може включати ракети-перехоплювачі Patriot і ракети середньої дальності, але рішення про конкретне обладнання ще не ухвалено. Досі адміністрація Трампа відправляла лише зброю, затверджену колишнім президентом Джо Байденом, який був рішучим прихильником Києва.

Президентські повноваження з вилучення зброї дозволяють президенту використовувати запаси зброї армії США для допомоги союзникам у надзвичайних ситуаціях.

Позиція республіканського президента щодо України була непослідовною. Іноді він критикував витрати США і часто висловлювався на користь росії, але також іноді висловлював підтримку Києву і критикував кремль.

РЕКЛАМА

США мають 3,86 млрд доларів, що залишилися в рамках Президентської програми скорочення запасів армії США для України. Останнє скорочення було здійснено Байденом 9 січня на суму 500 млн доларів.

Головними пріоритетами України є ракети-перехоплювачі Patriot і мобільна ракетна артилерія GMLRS, які можуть бути включені в пакет.

Зброя може опинитися на передовій вже за кілька днів, оскільки запаси знаходяться в Європі.

РЕКЛАМА

Адміністрація Трампа цього місяця зупинила поставки деяких критично важливих видів зброї, які були схвалені ще Байденом, але деякі з цих поставок відновилися.

Раніше «ФАКТИ» викладали думку аналітика Валерія Пекара, який вважає, що росія не буде чекати, поки Європа підготується до російського удару. Він досить ймовірний ще до кінця цього року.

108

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Огірки, фото з відкритих джерел

Поради від Гали з Німеччини: таких огірочків ви ще не пробували — малосольні — але зберігаються всю зиму (відео)

Орбакайте з дочкою, фото https://www.instagram.com/orbakaite_k/p/DKuTVmquQZa/?hl=ua&amp;img_index=2

Вже вища за маму: Орбакайте показала, як виглядає красуня-онука Алли Пугачової

Шабунін отримав підозру від ДБР, фото з відкритих джерел

Підозра Шабуніну — попередження для всіх, хто «воює» у ресторанах, — ветеран

Розклад карт Таро на 13 липня. Фото Pixabay

Левам — «Король Пентаклів», Овнам — «Туз Жезлів», а Тельцям — «Ієрофант»: Таро-прогноз та поради карт на 13 липня

Наступний матеріал
Новини партнерів