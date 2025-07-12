Президент Дональд Трамп, який пообіцяв путіну «сюрприз», вперше з моменту повернення на посаду надішле зброю до Києва на підставі президентських повноважень, які часто використовував Джо Байден. Про це Reuters повідомили два джерела, обізнані з цим рішенням. Цей крок свідчить про новий інтерес президента до захисту України. Одне з джерел зазначило, що вартість зброї може становити близько 300 мільйонів доларів.

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За словами джерел, пакет може включати ракети-перехоплювачі Patriot і ракети середньої дальності, але рішення про конкретне обладнання ще не ухвалено. Досі адміністрація Трампа відправляла лише зброю, затверджену колишнім президентом Джо Байденом, який був рішучим прихильником Києва.

Президентські повноваження з вилучення зброї дозволяють президенту використовувати запаси зброї армії США для допомоги союзникам у надзвичайних ситуаціях.

Позиція республіканського президента щодо України була непослідовною. Іноді він критикував витрати США і часто висловлювався на користь росії, але також іноді висловлював підтримку Києву і критикував кремль.

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США мають 3,86 млрд доларів, що залишилися в рамках Президентської програми скорочення запасів армії США для України. Останнє скорочення було здійснено Байденом 9 січня на суму 500 млн доларів.

Головними пріоритетами України є ракети-перехоплювачі Patriot і мобільна ракетна артилерія GMLRS, які можуть бути включені в пакет.

Зброя може опинитися на передовій вже за кілька днів, оскільки запаси знаходяться в Європі.

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Адміністрація Трампа цього місяця зупинила поставки деяких критично важливих видів зброї, які були схвалені ще Байденом, але деякі з цих поставок відновилися.

Раніше «ФАКТИ» викладали думку аналітика Валерія Пекара, який вважає, що росія не буде чекати, поки Європа підготується до російського удару. Він досить ймовірний ще до кінця цього року.

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