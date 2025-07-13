Ми не зупинимо росію, перетворюючись на її копію: журналістка про відсутність справедливості в державі

Журналістка Тетяна Ніколаєнко — про мобілізацію, яка хоч і регламентована законом, але «різна» для багатьох, про диференційований підхід до підозрюваних у корупції та про запит в українському суспільстві на справедливість.

«Якщо в цій країні й існує запит на щось, то це на справедливість, — пише Тетяна Ніколаєнко, яка раніше називала смертельною загрозою те, що деякі українці вважають, що ухилянтство — це не соромно, на своїй сторінці у соцмережі. — Справедливість, яку не декларують, а відчувають. В тому числі як рамку, коли закон один для всіх, а не як дишло.

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Майже кожної суботи я бачу сльози від цієї несправедливості, коли заїжджаю за кормом котам і питаю в продавчині, як її син. Син, який воює з 2014, мав осколкове поранення голови, кілька років жив з тим осколком, а після видалення продовжує воювати. В тому числі під Бахмутом, звідки відходив пішки, з пораненням обох рук. Його нудить від кожного виходу на сонце, але він досі воює на Сумщині. І він чомусь «придатніший» до війни ніж інші.

Тому я не коментую тему мобілізації. Вона загальна, і всі винятки встановлені законом.

Але я так само знаю, що навіть мобілізація для багатьох дуже різна. І от тут і починається…

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Мені тут постійно виробники тикають відсутністю рекламацій від військових. Ага, бо за скарги зазвичай обіцяють похід на 0. І далі починаються закони виживання.

Тільки в цих законах, хтось не вважає для себе можливим залишити своїх, хоча вже майже втратив зір, а хтось має хороше тихе місце.

І в цьому точно є факт, коли лояльного не зачеплять, а брикливого заспокоять найгіршими умовами з формули закон один для всіх.

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Справедливість як рамка формується державою. І вона точно не працює, якщо з різницею в тиждень в парламент вносять закон про індульгенції для щасливих учасників закритого списку, які зірвали оборонні контракти, а потім приходять з підозрою та обшуками до Шабуніна, без ухвали на обшук.

Це точно не про справедливість, коли одного міністра звільняють зразу після підозри, а з іншим панькаються як з крашанкою.

Це точно не справедливість, коли якийсь бізнес з відвертою кримінальною складовою, лишається десятиліття недоторканним, а іншому пачками штампують штрафи і кримінал.

Можна ще довго філософствувати, але поки все виглядає як шлях не туди. І ми не зупинимо росію, перетворюючись на її копію".

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Фото зі сторінки у соцмережі

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