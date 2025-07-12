Його підрозділ відіграв ключову роль в операції ЗСУ на Курщині: ЗМІ про вбивство полковника Воронича

З початку російського повномасштабного вторгнення у 2022 році СБУ прославилася своїми сміливими таємними операціями, що включали диверсії та вбивства на території росії. 10 липня стало відомо, що один з офіцерів елітного підрозділу СБУ був застрелений серед білого дня в столиці України, повідомляє The New York Times.

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Полковник Іван Воронич був офіцером Центру спеціальних операцій «Альфа» СБУ і працював в спецслужбі протягом десятиліть. На відео з камер спостереження, опублікованому українськими ЗМІ, видно, як озброєний чоловік у темному одязі підбігає до полковника Воронича на паркуванні й кілька разів стріляє з пістолета.

У своїй заяві СБУ повідомила, що розслідує вбивство, але не надала жодної іншої інформації.

«Полковник Воронич брав дуже активну участь у протидії російській агресії з 2014 року, — сказав Іван Баканов, який очолював СБУ в перші місяці війни і був особисто знайомий з полковником Вороничем. — Якщо мотив — це вбивство на побутовому ґрунті, то це одне. Але це може бути публічна страта, здійснена росіянами, що є зовсім іншою історією, яка вимагатиме від СБУ вжиття негайних заходів».

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Після вступу до СБУ в середині 1990-х років полковник Воронич деякий час командував підрозділом спеціальних операцій, створеним для здійснення атак втилу ворога, за словами колишнього колеги, який висловився на умовах анонімності. Підрозділ, який отримував технічну підтримку від ЦРУ, був відповідальний за вбивство високопоставленого російського сепаратистського командира Арсена Павлова, відомого під псевдонімом «Моторола».

З моменту вторгнення розвідувальні служби України заявили про запобігання кільком замахам на вбивство президента Володимира Зеленського, а також високопоставлених військових і розвідників.

За словами колег, у роки після повномасштабного вторгнення росії полковник Воронич був членом елітного підрозділу, відповідального за операції в сірій зоні між лініями фронту. Його підрозділ відіграв ключову роль в операції України в Курській області минулого літа, в результаті якого українські війська окупували частину російської території на вісім місяців.

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А минулого місяця СБУ здійснила сміливу атаку в глибині росії під назвою «Павутина», в результаті пошкодили і знищили військові літаки, які росія використовувала для бомбардування України.

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