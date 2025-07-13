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«Поведінка вибудовується лише його власною логікою»: дипломат про відношення Трампа до України та рф
Український політик та дипломат Роман Безсмертний переконаний, що всі шарахання щодо постачання зброї до України виникли через те, що Пентагон завершує підготовку нової оборонної стратегії США.
«Вона буде презентована Трампу десь наприкінці жовтня — на початку листопада, — сказав Роман Безсмертний. — І тоді вже можна буде якоїсь логіки дотримуватися в поведінці. Скажімо так: Пентагону — більше, менше — Дональда Трампа».
На думку політика, американський президент є людиною непередбачуваною, непрогнозованою:
«Поведінка його вибудовується лише його власною логікою. Але у ній дуже мало випадків, коли причинно-наслідкові залежності спрацьовують. Перше, що треба розуміти, — розрізняти інформацію і кроки Дональда Трампа, його адміністрації, Пентагону. Що можна очікувати від Дональда Трампа після того, що ми можемо проаналізувати піврічну його діяльність. Це збереження непрогнозованого курсу, причому з кардинальними змінами стосовно тих чи інших параметрів чи дій. У багатьох таке враження, що Дональд Трамп забувається — тут одне говорив, а тут уже інше».
На думку дипломата, переконання в тому, що Дональд Трамп оцей спалах нелюбові до путіна утримає, здається великим перебільшенням.
«Точно так, як бути переконаним у тому, що, якщо сказав, що буде більше зброї й нова зброя, — буде це витримано. Тут накладаються декілька речей, які створюють відчуття хаосу. Хоча треба орієнтуватися не на те, що говорять Дональд Трамп і всі інші, а, умовно кажучи, запитати в міністерстві оборони, в Генштабі, що відбувається насправді. Тут уже річ у тому, наскільки вони готові будуть сказати, що надходить, що зупинялося. Я б не рекомендував їм розкривати цю інформацію ні в якому випадку», — сказав політик.
На думку західних аналітиків, якщо президент США Дональд Трамп змінить свою стратегію щодо росії, він має секретну зброю, яка може залишити путіна беззахисним.146
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