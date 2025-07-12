Трамп має секретну зброю, яка може залишити путіна беззахисним

Президент США Дональд Трамп змінює свою стратегію щодо росії. Оголосивши днями, що США в основному скасують рішення про припинення постачання певних видів зброї Україні, він розкритикував путіна за те, що той «кидає виклик» Америці. Багато з того, що говорить російський лідер, зауважив президент США, виявилося «безглуздим». Схоже, у Трампа також з'явилося більш точне розуміння поведінки путіна на полі бою. Після останньої телефонної розмови з російським президентом він оцінив, що наміром путіна було «йти до кінця і просто продовжувати вбивати людей».

ВІДЕО ДНЯ

Малоймовірно, що Трамп коли-небудь виконає свою погрозу «розбомбити москву до чортиків», як випливає з оприлюдненого аудіозапису. Судячи з усього, це було скоріше попередженням. США також навряд чи мають можливість або бажання постачати українцям озброєння в нескінченній виснажливій війні, якщо путін і надалі розчаровуватиме Білий дім у його мирних зусиллях, пише The Telegraph.

Але Трамп може мати на увазі щось інше. Перша ознака цього з'явилася, коли президент пригрозив країнам БРІКС, до яких входить росія, додатковим 10-відсотковим митом.

У травні Трамп також натякнув, що росія може зазнати серйозних наслідків, якщо путін не піде на поступки.

РЕКЛАМА

Сполучені Штати та Європа вже наклали на росію понад 16 000 санкцій, що робить її країною, яка зазнала найбільше санкцій у світі. Російські банки були виключені з міжнародної платіжної системи Swift, міжнародні активи її центрального банку були заморожені, а на критичні сектори російської економіки були накладені інші фінансові обмеження. Жодна з цих каральних заходів не змінила рішення путіна щодо України.

Але Трамп може мати секретну зброю у своєму новому плані дій щодо росії. Міністр фінансів США Скотт Бессент — такий самий руйнівник і нестандартний мислитель.

Є чіткі ознаки того, що російська економіка зазнає навантаження через зусилля з підтримки війни. Інфляція залишається високою, споживчий попит падає, вітчизняна промисловість переживає труднощі, а бюджет перебуває під тиском.

РЕКЛАМА

путін усвідомлює, що Трамп може готувати щось серйозне. Адже він давав зрозуміти російському лідеру, що час для підписання угоди обмежений. Днями, відповідаючи на запитання журналіста, Трамп визнав, що погрожував путіну новими санкціями.

Але чи не недооцінює путін готовність Трампа і провідних радників дійсно закрутити гайки? Закон про санкції проти росії, ініційований сенатором Ліндсі Гремом, вже на розгляді. Згідно з його умовами, будь-яка країна, яка має справу з росією в різних сферах, буде обкладена 500-відсотковими митами на всі товари та послуги, що імпортуються до Сполучених Штатів, що фактично означатиме майже повне ембарго на торгівельних партнерів кремля.

Однак, якщо Трамп і його міністр фінансів Бессент дійсно вирішать застосувати жорсткі заходи, чи зможе росія уникнути економічного колапсу? І що ще важливіше, чи змусить путіна новий підхід Трампа припинити війну?

Наразі ж відомо, що кремль нарощує виробництво зброї і до осені окупанти зможуть запускати по Україні понад 1000 дронів за раз.

РЕКЛАМА

349

Читайте нас у Facebook