Навіщо Келлог їздив до лукашенка: пояснення ЗМІ

Не маючи можливості домогтися мирних угод в Україні та на Близькому Сході, президент Трамп, над яким насміхається путін, відправив до білорусі спеціального посланця для проведення переговорів з олександром лукашенком.

ВІДЕО ДНЯ

Кіт Келлог, генерал-лейтенант у відставці та посланець Трампа у росії та Україні, провів переговори з лукашенком у Мінську. Це була перша зустріч між високопоставленим чиновником Білого дому та білоруським диктатором за останні п'ять років, пише The New York Times. Візит Келлога став сигналом різкого відходу від політики адміністрації Байдена, яка намагалася ізолювати та покарати білорусь шляхом посилення економічних санкцій.

Не було жодних ознак того, що Вашингтон пом'якшить санкції проти білорусі. Але Джон Коул, заступник Келлога, заявив, що візит до Мінська забезпечив звільнення 14 політичних в'язнів з білоруських в'язниць.

«Сполучені Штати зараз сильні, тому ми можемо домогтися таких результатів», — сказав Коул у відео, опублікованому в соціальних мережах.

РЕКЛАМА

Серед звільнених в'язнів, які прибули до сусідньої Литви, був Сергій Тихановський, чоловік вигнаної опозиційної лідерки Світлани Тихановської.

Наталія Ейсмонт, речниця лукашенка, повідомила, що переговори тривали шість з половиною годин і стосувалися американських та європейських санкцій проти білорусі, війн в Україні та на Близькому Сході, а також відносин білорусі з росією та Китаєм.

Кіта Келогга в Мінську супроводжував Крістофер В. Сміт, заступник помічника державного секретаря, який у лютому відвідав білорусь з метою укладення великої угоди, за якою лукашенко звільнить політичних в'язнів в обмін на пом'якшення санкцій.

РЕКЛАМА

На тлі візиту Келлога постало делікатне питання: чи може Вашингтон послабити тісні партнерські відносини між лукашенком і президентом путіним?

Саме це було метою зустрічі Майка Помпео, державного секретаря президента Трампа наприкінці його першого терміну, з лукашенком у 2020 році. Ця спроба провалилася через шість місяців, після того як білоруський лідер заявив про неймовірну перемогу на президентських виборах у серпні та розпочав жорстоке придушення вуличних протестів проти результатів, які були сфальсифікованими.

Цілі Кіта Келлога здаються менш амбітними, вони зосереджені не стільки на відриві білорусі від москви, скільки на забезпеченні допомоги лукашенка в можливій мирній угоді між росією та Україною.

білорусь дозволила російським військовим використовувати свою територію як плацдарм для повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році, але чинила опір тиску кремля щодо відправки білоруських військ в Україну.

РЕКЛАМА

Балаж Ярабік, колишній дипломат Європейського Союзу, який нещодавно відвідав Мінськ, сказав, що рішення Трампа відправити свого спеціального посланника до білорусі «є серйозним дипломатичним кроком вперед», який ґрунтується на визнанні білорусі «важливим гравцем у регіональній дипломатії» та відході від попередньої уваги до репресивної диктатури в країні.

«Ми живемо в дуже небезпечний час, коли кризи, з якими ми стикаємося, можуть різко загостритися, посилитися, якщо ми не будемо мудрими і справедливими», — сказав Келлог лукашенку на початку їхніх переговорів.

Залежний від російських енергоносіїв, щоб утримати на плаву розвалену економіку своєї країни, лукашенко доклав зусиль перед візитом Келлога для запевнення москви, що він не змінює сторону.

Раніше Зеленський попередив Європу про те, що білорусь може стати новим плацдармом для агресії росії.

314

Читайте нас у Facebook