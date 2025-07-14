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У США масово звільняють слідчих, які вели справи проти Трампа, — ЗМІ
Днями почалася чистка посадовців Міністерства юстиції, які розслідували діяльність президента Дональда Трампа та його прихільників. Міністерство юстиції звільнило понад 20 співробітників, які працювали над розслідуваннями, повідомили джерела CBS News. Звільнення включали тих, хто працював над справою про секретні документи колишнього спеціального прокурора Джека Сміта проти Трампа та розслідуванням Сміта щодо спроб Трампа скасувати результати виборів 2020 року.
Було звільнено щонайменше 35 співробітників Міністерства юстиції і щонайменше ще 15 можуть бути звільнені, повідомило джерело, пише CBS News.
Джерела повідомили CBS News, що серед звільнених були помічники юристів, які працювали в офісі Сміта, фінансовий та допоміжний персонал, а також два додаткових прокурори Міністерства юстиції в Північній Кароліні та Флориді. Ще трьох високопоставлених прокурорів, призначених 6 січня, було звільнено в червні.
Цих співробітників визначила так звана «робоча група з питань озброєння» Міністерства юстиції, яку генеральна прокурорка Пем Бонді створила одразу після свого затвердження, повідомило джерело.
Генеральна прокурорка створила «робочу групу з питань озброєння» для перегляду політики правоохоронної діяльності адміністрації Байдена, за словами джерела.
Група переглядає дві федеральні справи проти Трампа, порушені колишнім спеціальним прокурором Смітом, та вивчає кримінальне переслідування учасників заворушень, які штурмували Капітолій США 6 січня 2021 року. Вона також переглядає судові справи проти Трампа в Нью-Йорку — судовий процес «за замовчуванням», порушений окружним прокурором Манхеттена Елвіном Бреггом, та цивільний позов проти Trump Organization, порушений Генеральним прокурором Нью-Йорка Летицією Джеймс — жодна з яких не стосувалася федеральних прокурорів.
Однією зі звільнених співробітниць була Петті Хартман, яка обіймала посаду провідного спеціаліста зі зв'язків з громадськістю в ФБР та федеральних прокуратурах. В інтерв'ю CBS News Хартман попередила про продовження хвилі помсти всередині агентства.
«Правил більше не існує — сказала Хартман. — Раніше існувала дуже чітка межа між Білим домом і Міністерством юстиції, бо одне не повинно втручатися в роботу іншого. Ця межа точно зникла».
Чистка співробітників Міністерства юстиції, які працювали над справами 6 січня, почалася невдовзі після другої інавгурації Трампа, коли він призначив колишнього адвоката захисту 6 січня, Еда Мартіна, виконуючим обов'язки головного прокурора у Вашингтоні.
Водночас, як повідомляли «ФАКТИ», США готують безпрецедентний удар по путіну і його союзникам.
На фото у заголовку Дональд Трамп та Джек Сміт. Фото Reuters105
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