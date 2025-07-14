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Не обміняють — помста невідворотна: експерт про ліквідацію кілерів фсб
Ліквідація кілерів фсб — це чіткий сигнал від Служби безпеки України для всіх агентів, які захочуть працювати на ворога. Замість обміну їх очікуватиме смерть. Про це пише політолог Олексій Курпас, коментуючи знищення при спробі опору вбивць полковника СБУ Івана Воронича.
Експерт вважає, що СБУ системно показує ворогам та їхнім агентам, що відповідати за кожне вбивство все одно доведеться.
«Помста невідворотна. Немає сумнівів: куратор з фсб обіцяв кілерам, що навіть якщо їх спіймають, то агентів потім обміняють. Не обміняють. І кожен, кого наступного разу будуть відправляти з кремля на подібне завдання, буде бачити перед очима відео керівника СБУ Малюка, записане на фоні ліквідованих кілерів. Малюк особисто керував цією операцією та продемонстрував і ворогам, і всьому суспільству, що означає словосполучення «справа честі», — акцентує Курпас.
Політолог нагадує, що після того, як Малюк очолив СБУ й провів перші операції, преса почала порівнювати службу з ізраїльським Моссадом.
«Після „Павутини“ вже заговорили про те, що Моссаду треба тягнутись до рівня СБУ. Але є речі, які дві спецслужби об'єднує. Моссад завжди мстився за своїх. Зараз СБУ демонструє, що таке українська помста», — пише експерт.
Він додав, що немає сумнівів: всі контакти ефесбешних кілерів підлеглим Малюка вже добре відомі.
«Як відомі й ті, хто віддавав їм накази. Ніяких нових даних слідству ліквідовані дати не могли. Зате їх ліквідація стала сигналом тим, хто захоче стати кілером і приїхати в Україну. Сигнал цей простий: стати агентом фсб означає обрати квиток в один кінець», — резюмує політолог.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що СБУ ліквідувала кілерів, які вбили в Києві полковника СБУ Івана Воронича. Кара настигла агентів фсб за пару днів після злочину: вони чинили опір під час затримання.
Раніше «ФАКТИ» писали, що, на думку політолога, екснардепа Олександра Черненка, Малюк перетворив Центр спеціальних операцій «А» на один з найефективніших підрозділів.
Фото facebook com/SecurSerUkraine126
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