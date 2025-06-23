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Малюк перетворив ЦСО «А» на один з найефективніших підрозділів, — експерт
Голова Служби безпеки України Василь Малюк перетворив ЦСО «А» на один з найефективніших підрозділів на фронті. Про це пише політолог, екснардеп Олександр Черненко у день 31-ї річниці створення підрозділу.
«Центр спеціальних операцій „А“ СБУ регулярно входить до топ-3 рейтингу підрозділів БпЛА серед усіх Сил оборони. Саме оператори дронів ЦСО „А“ СБУ брали участь в історичній спецоперації „Павутина“, під час якої було завдано удару по стратегічній авіації рф», — написав він.
Експерт підкреслює, що с першого дня війни ЦСО «А» на найважчих ділянках фронту.
«Вони постійно модернізуються, щоб нищити ворога ще ефективніше. Результатів досягають завдяки потужному військовому менеджменту, використанню новітніх технологій та мотивованим та професіональним людям на всіх щаблях структури», — вважає політолог.
Екснардеп акцентує на тому, яку шкоду ЦСО «А» нанесли ворогу.
«Один підрозділ знищив 1610 танків росіян! Сумарна вартість втрат завданих ворогу силами ЦСО „А“ СБУ, еквівалентна 5,5 млрд дол. США. І це без урахування операції „Павутина“, а це ще 7 мільярдів доларів!» — пише Черненко.
За його словами, системна робота Василя Малюка дала результат.
«Підрозділ та його забезпечення на особливому рахунку. Крім того, Малюк особисто регулярно відвідує бійців на фронті. Служба сьогодні не тільки затримує російських агентів в тилу, а й успішно воює в найгарячіших точках війни і найважчих ділянках фронту. Це день тих, хто тримає на своїх плечах Україну!» — резюмує політолог.
Нагадаємо раніше голова СБУ Василь Малюк привітав бійців ЦСО «А» зі святом.
«Ви вже вписали себе в історію і, певен, ще напишете багато нових сторінок нашої славної боротьби», — сказав у привітанні голова СБУ.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський присвоїв голові Служби безпеки України Василю Малюку звання Героя України з врученням ордена «Золота Зірка».
Політолог Олексій Голобуцький вважає, що генерал Малюк зробив СБУ одним з ключових елементів Сил оборони України у російсько-українській війні.38
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