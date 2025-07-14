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Оренда квартир подорожчала на 4,5% з початку року: де найвищі ціни в Україні
В Україні поступово зростає ціна нерухомості, яка здається в оренду. Про це говорять дані Держстату та Звіт про фінансову стабільність Нацбанку.
За даними звіту Нацбанку, досить стрімко підвищилися ціни на оренду, особливо в Києві.
«Потреба в комфортному житлі не завжди підкріплюється здатністю і готовністю його придбати, однак підживлює попит на оренду і, відповідно, орендні ставки. Тож цінові умови купівлі житла залишаються сприятливими: відношення цін купівлі до оренди в Києві опустилося дещо нижче довгострокового середнього та значно нижче за показник на початку повномасштабного вторгнення», — йдеться у звіті.
Середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири у червні 2025 року становила 7 504 гривень. З початку року ціни зросли на 4,5%. При цьому загальна інфляція досягла 6,5%.
За даними Держстату, перше місце за вартістю оренди займає Закарпаття — 11 956 гривень. З початку року ціни зросли на 1,6%.
Львівська область залишається на другому місці. Вартість оренди зросла на 4,7% до 10 942 гривень.
Далі йде Рівненська область, де оренда з початку року подорожчала на 3,9% до 10 280 гривень.
У Києві однокімнатну квартиру можна орендувати за 9 777 гривень.
Найнижчі ціни в регіонах, які близькі до фронту — у Харківській (3 942 грн), Запорізькій (3 684 грн) і Херсонській (3 243 грн) областях.
Як повідомляє НБУ, ринок торговельної нерухомості жвавий, а в офіси досі складно знайти орендарів Усі показники активності у сегменті торговельної нерухомості поліпшуються.
Ринок офісної нерухомості пасивний. Вакантність залишається високою, хоча і дещо знизилася протягом року, передусім в офісних центрах вищого класу.
Нагадаємо, адвокатка розповідала, на що потрібно звертати особливу увагу перед тим, як укласти договір про оренду.
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