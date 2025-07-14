Немає нічого приємнішого, ніж літнє чаювання в саду або на балконі. До чаю варто приготувати смачний пиріг — наприклад, банановий. Готується він просто, а смак нікого не залишає байдужим. Кулінарка Елла Іванова поділилася з читачами «ФАКТІВ» рецептом ласощів.

ВІДЕО ДНЯ

Банановий пиріг 200 г бананової карамелі

2 банани Для тіста 1 яйце

30 г цукру

150 г молока

20 г рослинної олії

150 г борошна

8 г розпушувача Для карамелі РЕКЛАМА 100 г пюре банана

80 г цукру

60 г вершкового масла 33%

Щіпка солі

Готуємо карамель. Банан подрібнюємо за допомогою блендера. У сотейник додаємо цукор і готуємо суху карамель при невеликій температурі. Додаємо пюре банана, розмішуємо близько хвилини. Вводимо м'яке вершкове масло і сіль. Пробиваємо блендером. Можна процідити через сито. Охолоджуємо. Даємо постояти в холодильнику пару годин.

Викладаємо на пергамент деко ніжну бананову карамель. Зверху — кружечки банана, приправлені соком лайма.

Заливаємо тістом з вищевказаних інгредієнтів.

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Випікаємо прі температурі 180 градусів 35−40 хвилин.

І смачного!

Нагадаємо рецепт найлінивішого чізкейка в світі.

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