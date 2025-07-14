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Банановий пиріг — ніжний смак літа: готується дуже просто
Немає нічого приємнішого, ніж літнє чаювання в саду або на балконі. До чаю варто приготувати смачний пиріг — наприклад, банановий. Готується він просто, а смак нікого не залишає байдужим. Кулінарка Елла Іванова поділилася з читачами «ФАКТІВ» рецептом ласощів.
Банановий пиріг
- 200 г бананової карамелі
- 2 банани
Для тіста
- 1 яйце
- 30 г цукру
- 150 г молока
- 20 г рослинної олії
- 150 г борошна
- 8 г розпушувача
Для карамелі
- 100 г пюре банана
- 80 г цукру
- 60 г вершкового масла 33%
- Щіпка солі
Готуємо карамель. Банан подрібнюємо за допомогою блендера. У сотейник додаємо цукор і готуємо суху карамель при невеликій температурі. Додаємо пюре банана, розмішуємо близько хвилини. Вводимо м'яке вершкове масло і сіль. Пробиваємо блендером. Можна процідити через сито. Охолоджуємо. Даємо постояти в холодильнику пару годин.
Викладаємо на пергамент деко ніжну бананову карамель. Зверху — кружечки банана, приправлені соком лайма.
Заливаємо тістом з вищевказаних інгредієнтів.
Випікаємо прі температурі 180 градусів 35−40 хвилин.
І смачного!
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