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Книга рецептів

Банановий пиріг — ніжний смак літа: готується дуже просто

22:00 14 липня 2025
Банановий пиріг. Фото Елли Іванової

Немає нічого приємнішого, ніж літнє чаювання в саду або на балконі. До чаю варто приготувати смачний пиріг — наприклад, банановий. Готується він просто, а смак нікого не залишає байдужим. Кулінарка Елла Іванова поділилася з читачами «ФАКТІВ» рецептом ласощів.

Банановий пиріг

Для тіста

  • 1 яйце
  • 30 г цукру
  • 150 г молока
  • 20 г рослинної олії
  • 150 г борошна
  • 8 г розпушувача

Для карамелі

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  • 100 г пюре банана
  • 80 г цукру
  • 60 г вершкового масла 33%
  • Щіпка солі

Готуємо карамель. Банан подрібнюємо за допомогою блендера. У сотейник додаємо цукор і готуємо суху карамель при невеликій температурі. Додаємо пюре банана, розмішуємо близько хвилини. Вводимо м'яке вершкове масло і сіль. Пробиваємо блендером. Можна процідити через сито. Охолоджуємо. Даємо постояти в холодильнику пару годин.

Викладаємо на пергамент деко ніжну бананову карамель. Зверху — кружечки банана, приправлені соком лайма.

Заливаємо тістом з вищевказаних інгредієнтів.

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Випікаємо прі температурі 180 градусів 35−40 хвилин.

І смачного!

Нагадаємо рецепт найлінивішого чізкейка в світі.

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