Банановий пиріг без випікання за 25 хвилин: ідеальний варіант перекусу

Банани, з яких можна приготовати смачне домашне морозиво, можуть бути й самі по собі достатньо поживним перекусом. А ще з ними можна приготувати пиріг, який не потребує випікання.

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Рецептом такого десерту, що дуже легко готується меньше, ніж півгодини, ділиться видання «На пенсії».

Інгредієнти: Банани — 2 штуки;

Яйця — 2 штуки;

Вівсяні пластівці — 300 г;

Мед: 40 г.

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Приготування: РЕКЛАМА Яйця збити вінчиком, додати банани, розім'яті виделкою.

До яєчно-бананової суміші додати пластівці, ретельно перемішати.

На розігріту пательну налити олію та викласти тісто.

Пательню накрити кришкою та випікати пиріг 10 хвилин на середньому вогні.

Перевернути пиріг на другий бік, зменшити вогнь та випікати ще 5 хвилин.

Полити готовий пиріг медом та подавати до столу.

А про те, як без випікання приготувати торт з бананами, персиками та абрикосами за 10 хвилин, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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