Банановий пиріг без випікання за 25 хвилин: ідеальний варіант перекусу
Банани, з яких можна приготовати смачне домашне морозиво, можуть бути й самі по собі достатньо поживним перекусом. А ще з ними можна приготувати пиріг, який не потребує випікання.
Рецептом такого десерту, що дуже легко готується меньше, ніж півгодини, ділиться видання «На пенсії».
Інгредієнти:
- Банани — 2 штуки;
- Яйця — 2 штуки;
- Вівсяні пластівці — 300 г;
- Мед: 40 г.
Читайте також: «Нікого не залишить байдужим»: дуже ніжний та смачний торт «Пломбір» від Лізи Глінської
Приготування:
- Яйця збити вінчиком, додати банани, розім'яті виделкою.
- До яєчно-бананової суміші додати пластівці, ретельно перемішати.
- На розігріту пательну налити олію та викласти тісто.
- Пательню накрити кришкою та випікати пиріг 10 хвилин на середньому вогні.
- Перевернути пиріг на другий бік, зменшити вогнь та випікати ще 5 хвилин.
- Полити готовий пиріг медом та подавати до столу.
А про те, як без випікання приготувати торт з бананами, персиками та абрикосами за 10 хвилин, читайте на нашому сайті.
Фото Pixabay25
Читайте нас у Facebook