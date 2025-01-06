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Банановий пиріг без випікання за 25 хвилин: ідеальний варіант перекусу

16:06 6 січня 2025
Банановий пиріг з пластівцями готують на пательні. Фото Pixabay

Банани, з яких можна приготовати смачне домашне морозиво, можуть бути й самі по собі достатньо поживним перекусом. А ще з ними можна приготувати пиріг, який не потребує випікання.

Рецептом такого десерту, що дуже легко готується меньше, ніж півгодини, ділиться видання «На пенсії».

Інгредієнти:

  • Банани — 2 штуки;
  • Яйця — 2 штуки;
  • Вівсяні пластівці — 300 г;
  • Мед: 40 г.

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Приготування:

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  • Яйця збити вінчиком, додати банани, розім'яті виделкою.
  • До яєчно-бананової суміші додати пластівці, ретельно перемішати.
  • На розігріту пательну налити олію та викласти тісто.
  • Пательню накрити кришкою та випікати пиріг 10 хвилин на середньому вогні.
  • Перевернути пиріг на другий бік, зменшити вогнь та випікати ще 5 хвилин.
  • Полити готовий пиріг медом та подавати до столу.

А про те, як без випікання приготувати торт з бананами, персиками та абрикосами за 10 хвилин, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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