Справа Шабуніна: як антикорупціонер став мішенню держави

Днями Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру голові «Центру протидії корупції» Віталію Шабуніну. Цьому передували обшуки, які правоохоронці провели за місцем служби Шабуніна на Харківщині (куди його перевели за кілька днів до того), а також у Києві, де живуть дружина та двоє дітей активіста.

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У ЦПК заявили про атаку через критику Офісу президента, а підозру антикорупціонеру та обшуки у нього назвали «свавіллям» та «політичною розправою». Там також заявили про численні порушення з боку ДБР під час проведення слідчих дій, на які, зокрема, не було ухвали суду.

Нині, як повідомили у ЦПК, Шабунін знаходиться у Києві, адже має низку повісток на допити у ДБР і повернутися до військової служби наразі не може.

Що закидають Шабуніну

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У повідомленні на сайті ДБР йдеться, що активіст «систематично ухилявся від проходження військової служби».

Правоохоронці заявляють, що після мобілізації до війська у 2022 році, Віталій Шабунін тривалий час не з’являвся на місце служби, а «під виглядом „відряджень“ перебував у цивільних установах, що не належать до складу Сил оборони».

Також, як запевняють у ДБР, слідство задокументувало, що Шабунін отримував понад 50 тисяч гривень щомісяця, хоча не був присутній у частині.

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До того ж, слідство каже, що Шабунін користувався автівкою, ввезеною як гуманітарка для ЗСУ, в особистих цілях, зокрема у Києві, «без належного оформлення та за відсутності правових підстав».

За інформацією правоохоронців, нині розслідування триває, вирішується питання обрання запобіжного заходу. Інкриміновані статті передбачають покарання у вигляді 10 років ув’язнення.

Як повідомили на сайті ДБР, «ця процесуальна дія жодним чином не пов’язана з його професійною діяльністю».

Що говорить Шабунін про мотиви справи

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Віталій Шабунін переконаний, що справа проти нього — лише невелика частина ширшого процесу, метою якого є спроба Офісу президента відсунути антикорупційні органи від закупівель зброї.

«Мені видається, що відбуваються перші кроки для будівництва корупційного авторитаризму. Я розглядаю свою справу в ширшому контексті: зокрема із непризначенням обраного керівника БЕБ. Кабмін Зеленського тупо забив на пряму норму закону. Закон каже: коли конкурсна комісія обрала переможця і подала в Кабмін, Кабмін має 10 днів на призначення. Крапка. Уряд не може не призначати, думати, фантазувати», — сказав Шабунін в інтерв’ю «УП».

Він додав, що критикував ключовий корупційний закон, яким могли бути легалізовані зловживання в найбільшому фінансовому полі, ще й закритому — закупівлі зброї.

«Ок, вони закрили мені рота, вони далі контролюють БЕБ. Можливо, якось вони проведуть цей закон. Їм треба нейтралізувати критиків і тих, хто буде наздоганяти за крадіжки — НАБУ і САП. Не ДБР же буде доганяти людей Зеленського за корупцію. І от мені здається, що кримінальне переслідування мене, спроба провести найбільш корупційний закон за всю каденцію Зеленського, невиконання Конституції Кабміном при призначенні очільника БЕБ — це перші, але дуже очевидні і нахабні кроки в бік будівництва корупційного авторитаризму», — прокоментував Шабунін у коментарі «УП».

«Друзям — усе, ворогам — закон»

У політичному середовищі на справу проти Шабуніна відреагували по-різному. Відповідно й заяви звучали різні.

Так голова парламентського комітету з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна, нардепка від партії «Слуга народу» висловила підтримку Шабуніну та його родині.

Члени депутатської фракції «Голос» закликали владу «зупинити незаконні дії правоохоронних органів та надати публічні роз’яснення ситуації навколо тиску на Віталія Шабуніна та його родину».

Нардепка Марʼяна Безугла зайняла нейтральну позицію й заявила, що Шабунін мобілізувався добровільно, але потім не виконував свої зобов’язання у війську, а займався антикорупційною діяльністю. І згодом потрапив у свою ж пастку.

5-й президент, голова фракції «ЕС» Петро Порошенко заявив: «Можна по-різному ставитися до діяльності Віталія Шабуніна, але за будь-яких обставин у нас відбувався діалог. Я вдячний йому за допомогу в створенні незалежної антикорупційної інфраструктури в Україні за часів моєї каденції».

Народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко заявив, що має негативне ставлення до активіста і всього, що він робив і робить.

У коментарі «Радіо Свобода» політолог Ігор Рейтерович заявив, що при всій неоднозначності справи, є ознаки політичного переслідування.

«В нього багато було критики, яка безпосередньо була спрямована проти Єрмака і проти тієї ситуації, яка в Міністерстві оборони. І вона рикошетом била по президенту України. Думаю, що тут момент якраз з цим пов’язаний, що оскільки критика вже просто нон-стоп була в бік Офісу президента і тих людей, які там ухвалюють рішення, ну от вони вирішили таким чином, можливо, ми можемо, звісно, тільки це передбачати, вирішили таким чином на нього натиснути», — пояснив свою думку Рейтерович «Радіо Свобода».

Як з’явилася справа проти Шабуніна

Справу проти антикорупціонера Шабуніна відкрили за заявою журналіста Володимира Бойка — до повномасштабної війни він брав участь у ток-шоу на каналах депутатів від нині забороненої партії ОПЗЖ, а згодом долучився до лав ЗСУ.

У своєму дописі на Facebook він стверджує, що 2 роки тому випадково дізнався, що Шабунін нібито фіктивно рахується на службі у тій же 241-й окремій бригаді ТрО, де служив Бойко. Чоловіки несли службу в різних батальйонах.

За словами Бойка, Шабунін «обіймав посади стрільця, водія-електрика й навіть розвідника, але за півтора року служби жодного разу не з’явився в своїх підрозділах», а перебував у Києві.

Також, за словами Бойка, за допомогою адвоката Ростислава Кравця, у грудні 2023 року він домігся у судовому порядку реєстрації кримінального провадження за фактом ухиляння солдата Шабуніна від військової служби. Пізніше у такий же спосіб була зареєстрована низка епізодів — самовільне залишення частини, підробка документів, привласнення автівки, ввезеного для потреб ЗСУ тощо.

Що далі?

У вівторок, 15 липня, Печерський суд обиратиме Шабуніну запобіжний захід. За інформацією ЦПК, прокурори проситимуть обрати для нього особисте зобов’язання. Втім, «слідчий ще не подав клопотання», тому дата і час наразі невідомі.

Нагадаємо, представники фракції Порошенка підтримали підозру Шабуніну, зазначивши, що через таких «діячів» в Україні знецінюється державна служба.

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