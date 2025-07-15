Мити в туалеті літака: відома блогерка поділилася подробицями подорожі

Сімʼя популярного телеведучого Тімура Мірошниченко та блогерки Інни Мірошниченко, які здивували вчинком, вперше за часів великої війни разом поїхали у відпустку на море. Нагадаємо, у 2024 році родина усиновила другу дитину — дівчинку Ангеліну. Сімʼя ще виховує двох власних дітей та усиновленого сина Марселя.

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На своїй сторінці у соціальній мережі Інна виклала допис про те, як важко було з маленькими дітьми добиратися до моря. Спочатку автобусом, потім літаком. Та попри все, родина щаслива що всі разом.

- Доба в дорозі, 3 години сну, одна дитина з блювотою, інша з проносом в черзі на літак і жодної вбиральні поруч, — написала Інна. - Їхати в автобусі до літака і робити вигляд, що все під контролем, нічого незвичного, просто не підходьте до нас. Прати увесь одяг і мити дитину повністю в туалеті літака.

І все одно думати «то все фігня! Головне, що ми вперше їдемо усією сім’єю на море!» З усім впоралися і все минуло, як тільки побачили ЙОГО".

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Інна додала, що цей пост про те, як добре навчитись цінувати найважливіше — час разом.

«Мрію, аби у всіх була така змога!» — зізналася вона.

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Підписники відреагували на допис Інни та побажали родині гарного відпочинку.

«Обожнюю ваші історії, — поділилися у мережі. — Інноваційні, ви це витримали. Насолоджуйтеся морем».

«Інно, ви приклад жіночої волі та сили духу», — додали у коментарях.

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