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Закохані очі: Тарас Цимбалюк вразив шанувальників
У самому розпалі зйомки чотирнадцятого сезону популярного телепроєкту «Холостяк». Нагадаємо, головним героєм, за серце якого змагаються учасниці, став відомий актор, зірка серіалу «Спіймати Кайдаша» Тарас Цимбалюк. Хто саме з дівчат бере участь у романтичному реаліті, поки секрет. Відомо, що знімання першої вечірки пройшло у готельному комплексі під Києвом, а зараз група знаходиться у Карпатах. З початку повномасштабного вторгнення закордонні мандрівки «Холостяка» стали на паузу.
На своїх сторінках у соціальних мережах Тарас Цимбалюк та ведучий Григорій Решетнік виставляють світлини зі зйомок та діляться враженнями. Фото обох у вінках (на фото у заголовку) викликало неабиякий ажіотаж у шанувальників реаліті. Дехто припустив, що Тарас вже виглядає закоханим.
«Добрий вечір вашій хаті, дорогенькі», — підписав світлину з Решетніком Тарас Цимбалюк.
«Оце карпатські красені», — відреагувала дружина Григорія Христина.
«Щось в Тарасика якісь закохані очі», — зауважили у коментарях.
«Це просто вогонь, — поділилися враженнями. — Віночки шикарні, а посмішки!»
«А в Тарасика очі аж блищать», — додали коментар.
Раніше «ФАКТИ» писали про те, що популярний шеф-кухар збирається стати Холостяком.160
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