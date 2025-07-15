Закохані очі: Тарас Цимбалюк вразив шанувальників

У самому розпалі зйомки чотирнадцятого сезону популярного телепроєкту «Холостяк». Нагадаємо, головним героєм, за серце якого змагаються учасниці, став відомий актор, зірка серіалу «Спіймати Кайдаша» Тарас Цимбалюк. Хто саме з дівчат бере участь у романтичному реаліті, поки секрет. Відомо, що знімання першої вечірки пройшло у готельному комплексі під Києвом, а зараз група знаходиться у Карпатах. З початку повномасштабного вторгнення закордонні мандрівки «Холостяка» стали на паузу.

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На своїх сторінках у соціальних мережах Тарас Цимбалюк та ведучий Григорій Решетнік виставляють світлини зі зйомок та діляться враженнями. Фото обох у вінках (на фото у заголовку) викликало неабиякий ажіотаж у шанувальників реаліті. Дехто припустив, що Тарас вже виглядає закоханим.

«Добрий вечір вашій хаті, дорогенькі», — підписав світлину з Решетніком Тарас Цимбалюк.

«Оце карпатські красені», — відреагувала дружина Григорія Христина.

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Тарас Цимбалюк. Фото інстаграм

«Щось в Тарасика якісь закохані очі», — зауважили у коментарях.

«Це просто вогонь, — поділилися враженнями. — Віночки шикарні, а посмішки!»

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«А в Тарасика очі аж блищать», — додали коментар.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що популярний шеф-кухар збирається стати Холостяком.

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