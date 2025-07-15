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Нове взуття залишає мозолі: чотири способи цього уникнути

18:11 15 липня 2025
Засобом від мозолів можуть бути не лише спеціальні стіки. Фото з Вікіпедії

Аби уникнути виникнення мозолів, фахівці радять, насамперед, купувати взуття, яке підходить за розміром, а також наносити на ділянки ноги, де вони можуть утворюватися, крем чи використовувати засоби проти натирання — стіки.

Спеціальні стіки проти мозолів нагадують міні-дезодорант. Ними достатньо провести по ділянках, де натирає взуття, перед виходом з дому. До речі, аналогічну функцію може виконати гігієнічна помада, пише u-news.com.ua. Чи звичайний дезодорант.

Другий варіант — мило, яким також можна натерти проблемні ділянки взуття.

Якщо ноги натирає шкіряне взуття, то його пом'якшити допоможе оцет. В місце, яке створює дискомфорт при ходьбі, прикладають ватяний диск, змочений оцтом. Втім, якщо взуття не зі шкіри, а з дермантину, то цей метод краще не застосовувати.

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Ще один засіб — сода чи тальк. Ними можна обробляти як взуття, так і ноги, якщо вони пітніють. Надлишки засобу необхідно прибрати.

Матеріал «Чоловікам гігієнічний педикюр потрібен, як і жінкам, — у них такі ж проблеми з нігтями», — нейл-стилістка Тетяна Сорока" читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з Вікіпедії

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