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Білий дім визнав, що Трамп запитував у Зеленського про можливість ударів по москві
За даними Financial Times та The Washington Post, Дональд Трамп у розмові з Володимиром Зеленським 4 липня висловив готовність надати Україні додаткову зброю, якщо Київ завдасть ударів у глиб російської території — зокрема по москві та санкт-петербургу. Як пише FT, Трамп заявив, що хоче «змусити їх відчути біль», щоб підштовхнути росію до мирних переговорів.
Позицію президента США підтверджує Newsweek, посилаючись на анонімні джерела, обізнані з перебігом розмови. І хоча у Financial Times наголошують на рішучості Трампа, прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт спростувала інтерпретацію видання, зазначивши, що «FT відома тим, що вириває слова з контексту», а сам Трамп «просто поставив запитання, а не закликав до подальших вбивств».
Заяви прозвучали на тлі посилення позиції Трампа щодо росії: він висловив розчарування в путіні та пообіцяв Україні нові системи ППО Patriot і «сучасну» наступальну зброю, фінансовану союзниками по НАТО. Також Трамп попередив росію про 100% вторинне мито для її торговельних партнерів, якщо мирна угода не буде укладена протягом 50 днів.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що Трамп зізнався: він не знає, як закінчувати війну в Україні.103
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