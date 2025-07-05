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Трамп пообіцяв Зеленському розібратися, чому зупинилося постачання американської допомоги

19:17 5 липня 2025
Трамп

Дональд Трамп сказав президенту Зеленському під час телефонної розмови 4 липня, що США хочуть допомогти Україні з протиповітряною обороною через масовані російські атаки. Про це повідомили український чиновник і джерело, обізнане з деталями розмови.

Відомо, що телефонна розмова між Трампом і Зеленським тривала близько 40 хвилин і була присвячена переважно призупинці американської допомоги та потребам України в протиповітряній обороні, пише видання Axios.

Одне джерело повідомило, що американський президент був обізнаний про нещодавню ескалацію війни з боку росії, включаючи повітряні удари по українських містах і на лінії фронту.

«Трамп сказав, що хоче допомогти з протиповітряною обороною і що він перевірить, що саме було призупинено, якщо щось було призупинено», — повідомило джерело.

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Український чиновник сказав, що Трамп і Зеленський домовилися, що команди з США та України незабаром зустрінуться, щоб обговорити питання ППО та постачання інших видів озброєння.

Білий дім не відповів на запит видання про коментар.

Своєю чергою Володимир Зеленський написав у мережі X, що він говорив з Трампом про «можливості в галузі протиповітряної оборони» і що вони «домовилися, що будемо працювати разом, щоб посилити захист нашого неба».

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Напередодні Трамп розмовляв з російським президентом путіним про війну в Україні. Пізніше він заявив, що жодного прогресу досягнуто не було. Глава кремля підкреслив, що росія не відмовиться від своїх військових цілей в Україні, і дав зрозуміти, що він не зацікавлений у швидкому мирі.

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