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Трамп пообіцяв Зеленському розібратися, чому зупинилося постачання американської допомоги
Дональд Трамп сказав президенту Зеленському під час телефонної розмови 4 липня, що США хочуть допомогти Україні з протиповітряною обороною через масовані російські атаки. Про це повідомили український чиновник і джерело, обізнане з деталями розмови.
Відомо, що телефонна розмова між Трампом і Зеленським тривала близько 40 хвилин і була присвячена переважно призупинці американської допомоги та потребам України в протиповітряній обороні, пише видання Axios.
Одне джерело повідомило, що американський президент був обізнаний про нещодавню ескалацію війни з боку росії, включаючи повітряні удари по українських містах і на лінії фронту.
«Трамп сказав, що хоче допомогти з протиповітряною обороною і що він перевірить, що саме було призупинено, якщо щось було призупинено», — повідомило джерело.
Український чиновник сказав, що Трамп і Зеленський домовилися, що команди з США та України незабаром зустрінуться, щоб обговорити питання ППО та постачання інших видів озброєння.
Білий дім не відповів на запит видання про коментар.
Своєю чергою Володимир Зеленський написав у мережі X, що він говорив з Трампом про «можливості в галузі протиповітряної оборони» і що вони «домовилися, що будемо працювати разом, щоб посилити захист нашого неба».
Напередодні Трамп розмовляв з російським президентом путіним про війну в Україні. Пізніше він заявив, що жодного прогресу досягнуто не було. Глава кремля підкреслив, що росія не відмовиться від своїх військових цілей в Україні, і дав зрозуміти, що він не зацікавлений у швидкому мирі.111
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