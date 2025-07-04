Зеленський і Трамп провели телефонну розмову: перші подробиці

4 липня відбулася 40-хвилинна телефонна розмова між президентами України та США Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом. Ця розмова пройшла на тлі перерви у постачанні ключової американської військової допомоги Україні. Про розмову повідомив Андрій Єрмак, керівник Офісу Президента України, інформує РБК-Україна.

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«Дуже важлива і змістовна розмова між президентами», — зазначив він.

Зеленський охарактеризував розмову як дуже важливу та корисну. Він привітав Трампа та американський народ з Днем незалежності США, подякувавши за надану допомогу, яка рятує життя та підтримує незалежність України. Президент України також наголосив на важливості гідної угоди для миру і підтримці пропозицій Вашингтона.

«Президент Трамп дуже добре поінформований, дякую за цю увагу до України. Обговорили можливості ППО і домовилися, що працюватимемо над збільшенням захисту неба. Домовилися про зустріч у відповідь наших команд», — додав він.

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Лідери детально обговорили ескалацію російських ударів та постачання систем протиповітряної оборони для захисту неба України від російських атак. Особливу увагу приділили можливостям оборонної промисловості та ідеї спільного виробництва. Україна готова до прямих проєктів зі США, особливо у сфері дронів та супутніх технологій, що є надзвичайно важливим для безпеки. Також обговорювалися питання взаємних закупівель, інвестицій та дипломатичної ситуації.

Як писали «ФАКТИ», раніше Трамп визнав, що путін не хоче миру.

Ілюстративне фото

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