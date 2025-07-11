Літо в розпалі: що посіяти в липні, щоби город не пустував

Липень — це не кінець городнього сезону, скоріше навпаки — це його друга молодість. Зараз ідеальний час для проміжних культур, овочів для осіннього врожаю, які винагородять вас плодами, пише видання Kobieta.

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В середині літа варто звернутися до рослин, які можна посіяти після того, як зібрано перший урожай. Зокрема цибулю, крес-салат, редис та класичний салат. Усі вони ще встигнуть вирости до осені.

У липні ви також встигнете посіяти мангольд, зелену квасолю, шпинат — всі ці овочі швидко ростуть і готові до збору врожаю до перших заморозків. Додайте петрушку, пізню моркву і навіть ріпу — і ви отримаєте повний набор вітамінів від проміжної культури.

У липні ви легко встигнете посіяти такі рослини, як чорнобривці, портулак, які цвітуть цього літа.

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Якщо ви вже думаєте про наступний сезон, інвестуйте в братки, мальви, ромашки та незабудки — це дворічні рослини, які зараз виростуть, перезимують і першими зацвітуть навесні. Тільки пам’ятайте, що спочатку їх потрібно тримати в холодних рамках або ящиках — вони не люблять, коли їх одразу кидають у ґрунт.

Варто також згадати трави, які можна сіяти навіть у горщиках на балконі — рукола, кріп, цибуля-шніт і навіть кінза добре переносять липневі умови та швидко дають урожай. Теплі ночі та сонце більшу частину дня означають, що вам не доведеться довго чекати появи перших листків.

Є одна річ, яку не слід забувати — полив. Липень може бути невблаганним, і рослини, особливо молоді саджанці, не виживуть без води. Обов'язково регулярно поливайте — бажано вранці — та мульчуйте. Шар соломи, трави або компосту навколо рослин допомагає утримувати вологу та обмежує ріст бур'янів.

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