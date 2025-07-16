«Композиція балансує між реальністю та фантазією — саме це є фірмовою ознакою стилю Юлії Красної»

- Декоративна таріль української мисткині Юлії Красної «Мелодія світла і цвіту» — справжня ода квітковому буянню й бджолиній працьовитості, — говорить Людмила Карпінська-Романюк. - Кожна квітка та листочок сповнені життєвої сили. Бджілка додає твору відчуття аромату й дзвінкої тиші ранку. Цей художній етюд переносить нас туди, де все квітне та радіє життю. Барви у розписі тарелі створюють особливий життєствердний настрій. Тут і блакитний, і червоний, і жовтий, і зелений кольори.

ВІДЕО ДНЯ

Ю. Красна. Таріль «Мелодія світла і цвіту». Київський кераміко-художній завод. 1989

— Краса!

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- Чудова і декоративна таріль мисткині з їжачком. Вона — справжній гімн природі й дитячій мрійливості. У центрі композиції — чарівний їжачок, що приязно виглядає з-поміж соковитої рослинності. Образ тваринки виписаний з особливою ніжністю. Розмаїття квітів, серед яких чимчикує їжачок, відтворює флористичну феєрію українського літа: тут і волошки, і кульбаби, і мальви… На зеленому листочку — сонечко. Все у природі дихає свободою, теплотою та життєвою енергією. Авторка поєднала реалістичну деталізацію з казковим шармом — квіткове оточення нагадує казкову ілюстрацію, де кожна рослина має свій характер.

Ю. Красна. Таріль «Казковий їжачок». Київ. 2006

Палітра кольорів м’яка й водночас яскрава: від акварельно-прозорих відтінків неба й листя до насичених акцентів синього, червоного й бузкового. Композиція балансує між реальністю та фантазією — саме це є фірмовою ознакою стилю Юлі Красної, яка вміє втілити теплий настрій у порцеляні. Таріль не лише декоративна — вона розповідає про дбайливе ставлення до природи, пробуджує спогади дитинства.

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«Композиція поєднує квіткову симфонію з образом білочки, яка завмерла серед квітів, міцно тримаючи у лапках справжній скарб — шишку»

— Яка робота у цій серії ваша улюблена?

- Одна з них — таріль «Літній букет і білочка». Білочка — персонаж лісової казки, що зберігає тепло літа. Ця декоративна таріль — ніжний образ радості природи, сповненої тепла, щирості, доброзичливості й святкової яскравості. Композиція поєднує квіткову симфонію з образом маленької білочки, яка завмерла серед квітів, міцно тримаючи у лапках справжній скарб — шишку. Квітковий букет — живописна розкіш барв. Кожна пелюстка виписана з любов’ю. Палітра дихає серпневою теплотою, коли природа щедра й спокійна водночас. Білочка — мов персонаж дитячої казки. Її присутність серед квітів надає всій композиції нотки безтурботності й гри. Таріль нагадує ілюстрацію до дитячої книги про природу або застиглий фрагмент сну, у якому квіти говорять, а білки дбайливо тримають шишки, мов оберіг. Це твір, що навіює відчуття щастя, спокою і любові до квітів, лісу, життя.

Ю. Красна. Таріль «Літній букет і білочка». Київ. 2008

— Хто ще з українських митців майстерно поєднує у своїх роботах світ флори та фауни?

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- Декоративна порцелянова таріль «Родина» — вишукана робота художниці Олени Жернової. Композиція на центральному медальйоні зображує пару лелек — птахів, які уособлюють родинне щастя та вірність. Особливої уваги заслуговує бортик тарелі, рясно оздоблений квітковим візерунком у техніці надглазурного розпису. Яскраві квіти утворюють візуальну раму, що підсилює символіку родючості та буяння життя. Контурний золочений декор надає роботі сяйва та святковості. Це не просто декоративна річ, а втілення у фарфорі художнього світогляду, сповненого любові до природи та народної традиції.

О. Жернова. Таріль «Родина». Одеса. 2019

А от ще одна чудова робота на цю тему мисткині Олени Жернової — чайний сервіз на дві персони «Сонцестояння».

Він створений у 2015 році. У декорі великої тарелі, як у магічному медальйоні, сходяться мотиви квітучих гілок, птахів і стилізованого сонця, яке є візуальною алегорією життєдайного світла. Кожен елемент сервізу (чайник, чашки, цукорниця, тарілки) об’єднаний ритмом орнаменту, в якому солярні й рослинні мотиви утворюють єдине ціле — образ гармонійного світу, де Сонце, природа й людина перебувають у злагоді та гармонії. Птахи — уособлення небесної звістки, сили оновлення — виконані у філігранній манері з багатством колірної гами: сині, зелені, мідно-червоні переливи доповнені золотими деталями, що мерехтять на білому порцеляновому тлі. Сонцестояння — один з головних древніх символів, який містить в собі світло і добро. Сервіз «Сонцестояння» мовить образами, які залишаються в серці як спогад про літо, світло і родову пам’ять.

О. Жернова. Чайний сервіз на дві персони "Сонцестояння". Одеса. 2015

— Витончена робота!

- А от чайник з авторським розписом знаменитої мисткині Оксани Жникруп — «Метелик і хризантема» (фото у заголовку — Авт.). Це справжній шедевр стилізації традиційного японського декоративного мистецтва, адаптований до української порцелянової форми з винятковим художнім смаком. На тлі теплого бронзового поля з імітацією кракле або мікросітки (що відсилає до ефекту старовинного лаку або шовку) розквітає палаючий квітковий букет. Барвисті квіти оточують метелика, який символізує не лише легкість, а й душу, кохання, весну. Кольори підібрано з особливою делікатністю: матові охристі й рожеві тони гармонійно переплітаються з м’ятними, синіми деталями, доповнені витонченим золотим контуром. Це не просто декор, а жива тканина орнаменту, в якому рух метелика вловлюється у хитросплетінні ліній, немов він щойно сів на квітку. У Японії посуд з метеликами популярний невипадкового. У цій країні вірять, що метелик — символ змін, про які мріє людина у своєму житті.

Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв’ю з колекціонеркою Людмила Карпінською-Романюк про собак для читання — феномені, який набув популярності у багатьох країнах світу.

До речі, запрошуємо читачів «ФАКТІВ», які є поціновувачами краси порцеляни, до першого в Україні Музею фарфорових фігур ShvetsMuseum. У колекції музею ви зможете побачити найкращі зразки світових фарфорових мануфактур. Неймовірна порцелянова подорож подарує вам чимало позитивних емоцій та запам’ятається на все життя!

Фото у заголовку: Авторський розпис Оксаною Жникруп чайника «Метелик й хризантема». 1953 — 1954

Фото з альбому Людмили Карпінської-Романюк

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