Чи чули ви колись про «собак для читання»? Саме так називають песиків, які допомагають дітям у подоланні труднощів в навчанні. Ця практика поширена у багатьох країнах світу — зокрема дуже популярна у скандинавських. Малюк читає вголос, а чотирилапий друг сидить поруч і уважно слухає. Звісно, він не робить зауважень, не перебиває, не нервує. Тож дитина почувається дуже комфортно. На думку педагогів, які є прихильниками цього методу, читання вголос у присутності песика допомагає малюку здобути впевненість у собі, розвинути навички читання та навіть стимулює розвиток творчих здібностей. Сьогодні чимало собак у школах країн Скандинавії із задоволенням слухають маленьких читців. До речі, діти читають не тільки літературні твори, а й казки та історії, які придумали особисто. Щасливі і діти, і чотирилапі друзі. Собак, які є слухачами, починають готувати з раннього віку, щоб вони поступово звикали до різної обстановки та людей. Та головне, чому собака може навчити дитину — звичайно, це доброта. Сьогодні наша тема — діти та домашні улюбленці, майстерно втілена у вітчизняному фарфорі. До речі, ця тема — одна із провідних у порцеляновому мистецтві у всьому світі. У інтерв’ю «ФАКТАМ» колекціонерка та дослідниця історії українського фарфору, авторка книг Людмила Карпінська-Романюк розповіла про статуетки з образами дітей та їхніх домашніх улюбленців. Можливо, і у вас є якась з тих композицій, що побачите на фото.

«Вплив домашнього улюбленця на дитину зазвичай дуже позитивний»

— «Собаки для читання» — феномен, який набув популярності у багатьох країнах світу, — говорить Людмила Карпінська-Романюк. — Взагалі спілкування із собакою дарує дитині відчуття радості та щастя. Тож невипадково діти мріють про домашнього улюбленця. І які ж щасливі, коли ця мрія здійснюється. Статуетка Олексія Кашинського «Перше читання» зображує зворушливу сцену: дівчинка читає книжку, обіймаючи маленького песика. Ми відчуваємо атмосферу затишку, турботи та дитячої любові до тварини. Собачка — друг дівчинки, який завжди поряд. Фігурка виконана у традиційній манері фарфору середини ХХ століття: м’які, округлі лінії, теплі пастельні відтінки…

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О. Кашинський. «Перше читання». Полонський завод художньої кераміки. 1953

— Краса, якою можна милуватися нескінчено…

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- А от витончена порцелянова статуетка Віктора Данильчука, яка зображує дівчинку, що ніжно тримає на руках цуценя. Обличчя дівчинки серйозне та водночас замріяне. Вона одягнена у довгу білу сукню з блакитним поясом і квітковим орнаментом, що додає образу елегантності та легкості. Волосся акуратно вкладене й прикрашене блакитною стрічкою. Ретельна деталізація робить цю статуетку особливою. Вплив домашнього улюбленця на дитину зазвичай дуже позитивний. Спостереження за грою чотирилапого друга приносить дитині позитивні емоції. А турбота про домашнього улюбленця може спонукати дитину досліджувати щось нове, мати більше інтересів та гармонійно спілкуватись у родині й дитячому садочку чи школі.

В. Данильчук. «Дівчинка з собачкою». Полонський завод художньої кераміки. 1993

«Залишилася лише на світлині робота Оксани Жникруп „Санітарка“, створена на Баранівському фарфоровому заводі у 1952 році»

— Яка ваша улюблена статуетка на цю тематику?

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— Одна з них — зворушлива мініатюра скульптора Полонського фарфорового заводу Віталія Горолюка «Дівчинка з собачкою», створена на Полонському фарфоровому заводі у 1958 році. У центрі композиції — дівчинка в білій сукні з червоними горошинами й великим бантом, яка ніжно тримає маленьке цуценя. Її піднятий пальчик ніби вказує на те, що вона серйозно пояснює собачці щось важливе. Очевидно, таким чином виховує маленького песика. А він слухає її трохи здивовано. Фігурки на тему «діти та домашні улюбленці» нікого не можуть залишити байдужими. Вони завжди додають оселі тепла — де б не стояли: на комоді, журнальному столику, книжковій поличці… Й, до речі, завжди цікаві дітям. Тож не втрачайте можливості розповісти їм про таку фігурку: її історію, автора, як вона з’явилась у вашому помешканні та що для вас значить. Адже це може бути подарунок рідних або друзів з якоїсь нагоди, і про цю подію варто згадати.

В. Горолюк. "Дівчинка з собачкою". Полонський фарфоровий завод. 1958

— Іноді статуетка може розповісти надзвичайно цікаву родинну історію. Така фігурка може бути навіть талісманом. Чимало людей розповідають про це.

— Справді. До речі, фігурки з песиками часто дарують людям, що народилися у рік Собаки. Вони можуть навіть колекціонувати такі роботи. І кожна колекція, звісно, по-своєму цікава. До речі, з подарунка колекція часом і починається…

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— А яка фігурка найбільш рідкісна?

— Не тиражувалася та залишилася лише на світлини робота видатної української скульпторки двадцятого століття Оксани Жникруп «Санітарка», створена у 1952 році. На світлині — дівчинка, яка лікує лапку песику. Ця робота неймовірна. Вона так правдиво, реалістично передає емоції дівчинки та собачки. Дівчинка поводить себе, як справжня лікарка, а у погляді чотирилапого улюбленця стільки довіри! Робота вражає деталізацією. Її хочеться розглядати у нюансах.

О. Жникруп. «Санітарка». Баранівський фарфоровий завод. 1952

— Ця статуетка на фото розповідає нам про втрачений шедевр фарфорового мистецтва. На жаль, не зберіглися форми, де відливались статуетки. Читала, що на Майсенській мануфактурі у Німеччині їх зберігають протягом століть.

- На жаль, немає вже і фарфорових заводів, яких було в Україні сімнадцять. Тому надто важливо сьогодні зберегти роботи українських митців та історію їх створення. Тож музеї та колекціонери роблять велику справу. Українське мистецтво неможливо уявити без порцелянового. Творчий доробок вітчизняних фарфористів — гордість нашої країни. Чимало шедеврів можна вважати важливою частиною всесвітньої мистецької спадщини, адже ці роботи унікальні.

Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв’ю з колекціонеркою Людмилою Карпінською-Романюк про порцелянову Попелюшку Леонтіни Лозової, яка вважається однією із наймиліших у світі.

До речі, запрошуємо читачів «ФАКТІВ», які є поціновувачами краси порцеляни, до першого в Україні Музею фарфорових фігур ShvetsMuseum. У колекції музею ви зможете побачити найкращі зразки світових фарфорових мануфактур. Неймовірна порцелянова подорож подарує вам чимало позитивних емоцій та запам’ятається на все життя!

На фото у заголовку О. Кашинський. «Перше читання». Полонський завод художньої кераміки. 1953

Фото з альбому Людмили Карпінської-Романюк

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