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Не сміття, а гроші: скільки можна заробити на макулатурі у 2025 році
У розпал широкомасштабного російського вторгнення в Україну волонтери вигадували різноманітні способи збирання грошей на потреби ЗСУ. Наприклад, оголошували збір російських книжок, відправляли їх на переробку, а за виручені кошти купували необхідні військовим речі.
Про те, скільки може коштувати кілограм макулатури, та який саме папір приймають в пунктах зі збору вторинної сировини, пишуть «Новини.LIVE».
Так, ціни на макулатуру зазвичай «плаваючі» — все залежить від того, що саме віддається на переробку, від чистоти книжок чи зошитів, офісних паперів чи рекламних каталогів або картону, а також ступеню зношеності.
В середьному, за кіло макулатури можна виручити від 3 до 7 грн, але здебільшого платять по 4 грн за кіло.
Перед тим, як здавати макулатуру, варто ретельно передивитися папери, видаливши пластикові елементи, скріпки, а також ретельно спакувати у пачки. Адже від того, який вигляд мають старі папери, залежитиме й ціна за вторинну сировину.
Раніше бізнес-тренерка Людмила Калабуха, яка є авторкою трьох книжок, розповідала, як реалізовувати себе в бізнесі під в час війни.
Фото — Pixabay229
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