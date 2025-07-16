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Гроші

Не сміття, а гроші: скільки можна заробити на макулатурі у 2025 році

15:54 16 липня 2025
Ціни на макулатуру варіюються від 3 до 7 грн за кіло. Фото&nbsp;— Pixabay

У розпал широкомасштабного російського вторгнення в Україну волонтери вигадували різноманітні способи збирання грошей на потреби ЗСУ. Наприклад, оголошували збір російських книжок, відправляли їх на переробку, а за виручені кошти купували необхідні військовим речі.

Про те, скільки може коштувати кілограм макулатури, та який саме папір приймають в пунктах зі збору вторинної сировини, пишуть «Новини.LIVE».

Так, ціни на макулатуру зазвичай «плаваючі» — все залежить від того, що саме віддається на переробку, від чистоти книжок чи зошитів, офісних паперів чи рекламних каталогів або картону, а також ступеню зношеності.

В середьному, за кіло макулатури можна виручити від 3 до 7 грн, але здебільшого платять по 4 грн за кіло.

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Перед тим, як здавати макулатуру, варто ретельно передивитися папери, видаливши пластикові елементи, скріпки, а також ретельно спакувати у пачки. Адже від того, який вигляд мають старі папери, залежитиме й ціна за вторинну сировину.

Раніше бізнес-тренерка Людмила Калабуха, яка є авторкою трьох книжок, розповідала, як реалізовувати себе в бізнесі під в час війни.

Фото — Pixabay

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