Захистили адвокатів скандальних фігурантів: в Раді проголосували за покарання журналістів

Депутати правоохоронного комітету (Мамка, Іонушас, Бужанський та інші), які запропонували в законопроєкті № 12320 карати журналістів за будь-які згадки адвокатів поруч із клієнтами, що, зокрема, передбачає адміністративну відповідальність за публічне ототожнення особи адвоката з клієнтом, отримали підтримку у Верховній Раді. Так, 16 липня нардепи проголосували у другому читанні за відповідний законопроєкт. Про це повідомила народна депутатка від фракції «Слуга народу», голова антикорупційного парламентського комітету Анастасія Радіна.

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«Сьогодні парламент підтримав у другому читанні законопроект № 12320 із абсолютною ганебною можливістю тиску на журналістів. Тепер медійників можна буде притягнути до адміністративної відповідальності просто за згадку того, що певний адвокат представляв чи представляє інтереси певної особи. Тобто, якщо цей законопроєкт вступить у силу, то за фразу на кшталт „Вітор Сердюк — адвокат Віктора Януковича“, журналіст буде покараний штрафом від 3400 грн до 5100 грн, а якщо це „порушення“ відбудеться повторно впродовж року — то від 10200 грн до 13600 грн. Ініціюватимуть штрафи самі адвокати», — написала Радіна у соцмережі.

За її словами, це не має нічого спільного зі свободою слова та преси.

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«Виглядає як новий інструмент тиску на неугодних журналістів», — написала нардепка й додала, що готує із колегами блокуючу постанову до цього законопроєкту.

Раніше Фундація DEJURE виступила із закликом до народних депутатів не підтримувати в другому читанні законопроєкт № 12320, що в разі остаточного ухвалення дозволить карати штрафами, виправними роботами та ув’язненням тих, хто ототожнює адвокатів з їхніми клієнтами.

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Варто відзначити, що авторами ініціативи є група депутатів, які вже відзначалися сумнівною законотворчістю. Наприклад Григорій Мамка та Максим Бужанський були також співавтором законопроєкту, який дозволяв нацгвардійцям застосовувати вогнепальну зброю на та сльозогінний газ проти цивільного населення під час «масових заворушень».

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