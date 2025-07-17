Чотири секрети, як виростити гарбуз великий і соковитий

Щоб отримати великі й здорові гарбузи без гнилі, достатньо застосувати кілька перевірених методів, пише «На пенсії».

Постійний полив та розташування плоду

ВІДЕО ДНЯ

Так, щоб гарбуз отримував воду постійно, поставте поруч із ним відро з водою. Опустіть один кінець мотузки у відро, а інший обмотайте навколо основи куща та присипте землею. Це забезпечить повільне, але безперервне надходження води. Щоб плід не загнивав, покладіть його на кахельну плитку або товстий шматок пластику. Уникайте деревини, оскільки вона вбирає вологу під час дощів.

Формування куща та догляд

РЕКЛАМА

Залиште на кожній рослині 2−3 зав'язі, а батіг прищипніть вище третього листка над останнім плодом. Видаліть зайві бічні пагони. Не перекладайте батоги; краще пришпиліть їх на відстані 50−60 см від стебла і присипте живильною сумішшю для утворення додаткових коренів.

Режим поливу та підживлення

Поливайте гарбузи рясно, але не часто — приблизно раз на 7−10 днів, використовуючи теплу воду (не холоднішу за 20°C). Це особливо важливо під час активного росту плодів. Після поливу розпушіть ґрунт. Підживлюйте гарбузи 1−2 рази на місяць органічними або мінеральними добривами. Щоб плід не тріснув і не втратив форму, час від часу обережно перевертайте його на інший бік.

РЕКЛАМА

Завершальний етап

У серпні видаліть усі нові зав'язі, щоб рослина зосередилася на існуючих плодах. За 2−3 тижні до збору врожаю повністю припиніть полив.

Раніше «ФАКТИ» писали, як зберегти взимку врожай кабачків та гарбузів.

Фото: Pixabay

РЕКЛАМА

129

Читайте нас у Facebook