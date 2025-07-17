У Києві перекривають частину мосту Метро: чи довго будуть мучитися водії

У Києві з 18 до 22 липня обмежать рух транспорту на мосту Метро. Там стартує ремонт асфальтового покриття.

Роботи триватимуть на лівій смузі споруди в напрямку з лівого на правий берег, що й вплине на рух транспорту. Йдеться про локальний ремонт покриття. Дорожники оновлюватимуть асфальтобетонне покриття у лівій смузі — у напрямку з лівого на правий берег Дніпра.

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Часткове обмеження руху транспорту через міст триватиме з 12:00 18 липня до 20:00 22 липня,

повідомляє Офіційний портал Києва з посиланням на «Київавтодор».

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У «Київавтодорі» перепрошують за незручності та просять водіїв враховувати ці зміни під час планування маршруту.

Це тимчасове втручання не пов'язане з масштабною реконструкцією, але є частиною загального підтримання споруди в робочому стані.

Нагадаємо, міст Метро збудований ще у 1965 році й з того часу він капітально не ремонтувався. Споруда має індивідуальну конструкцію, таких об’єктів у світі більше немає. Це складна аркова споруда з натяжною попередньо напруженою арматурою. З 2008 року Міст Метро має статус об’єкта культурної спадщини.

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У серпні 2024 року розпочався перший етап протиаварійних робіт на мосту Метро. Йдеться про встановлення тимчасових металевих конструкцій, що мають забезпечити безпечну експлуатацію мосту ще на 20 років. Влітку 2025 під перший прогін планують завести нову металеву арку замість старої, яка служила багато десятиліть. Рух транспорту та поїздів метро залишатиметься відкритим.

Нагадаємо, кілька років тому у Києві відремонтували Шулявський міст. Підрядник дав 10 років гарантії на експлуатацію асфальтного покриття шляхопроводу.

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