41.02 / 41.57 44.50 / 45.17
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

У Києві обмежують рух на одному з мостів: від яких маршрутів краще утриматись водіям

18:44 25 жовтня 2024
міст

У Києві з 26 до 28 жовтня обмежать рух транспорту на одному з мостів. Йдеться про міст Метро. Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації (КМДА).

За інформацією «Київавтодор"', рух транспорту першою смугою мосту Метро обмежать в напрямку з лівого на правий берег столиці з 5 години ранку суботи, 26 жовтня, до 7 години ранку понеділка, 28 жовтня.

Уточнюється, що такі зміни пов'язані з ремонтом асфальтобетонного покриття мосту.

«Комунальна корпорація перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту», — додали у міській державній адміністрації.

РЕКЛАМА

Крім того, для зручності водіїв, було оприлюднено відповідну схему.

РЕКЛАМА

Зазначимо, раніше у «Київавтодорі» пояснювали, що згідно з результатами спеціального обстеження, тільки Північний міст не визнано аварійним, тому всі необхідні роботи проводитимуться за попередньо розробленим і затвердженим проєктом.

Нагадаємо, у травні цього року у Києві відкрили міст-хвилю, який з'єднав Оболонську набережну та Оболонський острів. Міст звели за кошти меценатів. Конструкції для мосту були виготовлені ще на заводі «Азовсталь». Їх привезли до Києва буквально за кілька тижнів до початку повномасштабної війни.

РЕКЛАМА

8

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Карти Таро

Стрільцям — «Королева кубків», Водоліям — «Зірка», а Рибам — «Сонце»: прогноз української тарологині на 25 жовтня

розкопки архелогів

Загадковий артефакт: знахідка археологів на Полтавщині загнала вчених світу у глухий кут

Бойові навчання

Змушують служити незаконно: в Україні почали призивати людей з бронюванням

Принц Гаррі та Меган Маркл

Сусіди принца Гаррі та Меган Маркл розлючені: чому Сассекси дратують знаменитостей у Португалії

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту