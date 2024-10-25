У Києві обмежують рух на одному з мостів: від яких маршрутів краще утриматись водіям

У Києві з 26 до 28 жовтня обмежать рух транспорту на одному з мостів. Йдеться про міст Метро. Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації (КМДА).

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За інформацією «Київавтодор"', рух транспорту першою смугою мосту Метро обмежать в напрямку з лівого на правий берег столиці з 5 години ранку суботи, 26 жовтня, до 7 години ранку понеділка, 28 жовтня.

Уточнюється, що такі зміни пов'язані з ремонтом асфальтобетонного покриття мосту.

«Комунальна корпорація перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту», — додали у міській державній адміністрації.

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Крім того, для зручності водіїв, було оприлюднено відповідну схему.

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Зазначимо, раніше у «Київавтодорі» пояснювали, що згідно з результатами спеціального обстеження, тільки Північний міст не визнано аварійним, тому всі необхідні роботи проводитимуться за попередньо розробленим і затвердженим проєктом.

Нагадаємо, у травні цього року у Києві відкрили міст-хвилю, який з'єднав Оболонську набережну та Оболонський острів. Міст звели за кошти меценатів. Конструкції для мосту були виготовлені ще на заводі «Азовсталь». Їх привезли до Києва буквально за кілька тижнів до початку повномасштабної війни.

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