«Ідеальні» чорничні синнабони від Світлани Левицької

Фудекспертка Світлана Левицька, яка розповіла, як приготувати авдіївську кашу, поділилася рецептом французьких булочок сіннабон.

«Чорничні булочки з лимоном, ваніллю та вершковим сиром або чорничні сіннабони — це неймовірна смакота. М’яке дріжджове тісто, свіжа ягідна начинка і ніжна сирна помадка зверху, вони ідеальні!» — зазначає блогерка.

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Інгредієнти (на 10−12 булочок):

Тісто:

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борошно — 400 г

молоко — 200 мл

сухі дріжджі — 7 г

цукор — 50 г

яйце — 1 шт

вершкове масло — 50 г (розтоплене)

сіль — дрібка

Начинка:

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чорниця — 200 г (свіжа або заморожена)

цукор, краще коричневий — 60 г

кукурудзяний крохмаль — 1 ст. л.

цедра 1 лимона

ваніль — 1 ч. л.

Сирна помадка:

вершковий сир — 150 г

цукрова пудра — 50−70 г (я беру менше)

лимонний сік — 1 ст. л.

ваніль — 0,5 ч. л.

молоко — 1−2 ч. л. (за потреби)

Приготування:

Тісто:

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У теплому молоці розчинити дріжджі з цукром і залишити на 10 хвилин.

Додати яйце, розтоплене масло, сіль і борошно. Замішати м’яке, трохи липке тісто.

Накрити й залишити у теплі на 1−1,5 години — до збільшення вдвічі.

Начинка:

Змішати чорницю з цукром, крохмалем, лимонною цедрою та ваніллю.

Формування:

Розкачати тісто в прямокутник приблизно 40×30 см.

Рівномірно розподілити начинку,

Згорнути у рулет, нарізати на 10−12 шматочків.

Викласти у форму з пергаментом, залишаючи відстань між булочками.

Накрити й залишити ще на 20−30 хвилин для підходу.

Випікати при 180 °C 25−30 хвилин — до рум’яної скоринки.

Помадка:

Змішати вершковий сир з пудрою, лимонним соком і ваніллю.

За потреби додати молоко — довести до бажаної густини.

Змастити ще теплі булочки.

Раніше рецептом булочок сіннабон з корицею поділилася дієтологиня Катерина Черкаська. А як приготувати ліниві бананові сіннабони, розповіла фудблогерка Наталія Жук.

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