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Книга рецептів

«Ідеальні» чорничні синнабони від Світлани Левицької

18:10 17 липня 2025
Сіннабони, фото скриншот відео

Фудекспертка Світлана Левицька, яка розповіла, як приготувати авдіївську кашу, поділилася рецептом французьких булочок сіннабон.

«Чорничні булочки з лимоном, ваніллю та вершковим сиром або чорничні сіннабони — це неймовірна смакота. М’яке дріжджове тісто, свіжа ягідна начинка і ніжна сирна помадка зверху, вони ідеальні!» — зазначає блогерка.

Інгредієнти (на 10−12 булочок):

Тісто:

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борошно — 400 г

молоко — 200 мл
сухі дріжджі — 7 г
цукор — 50 г
яйце — 1 шт
вершкове масло — 50 г (розтоплене)
сіль — дрібка

Начинка:

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чорниця — 200 г (свіжа або заморожена)
цукор, краще коричневий — 60 г
кукурудзяний крохмаль — 1 ст. л.
цедра 1 лимона
ваніль — 1 ч. л.

Сирна помадка:

вершковий сир — 150 г
цукрова пудра — 50−70 г (я беру менше)
лимонний сік — 1 ст. л.
ваніль — 0,5 ч. л.
молоко — 1−2 ч. л. (за потреби)

Приготування:
Тісто:

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У теплому молоці розчинити дріжджі з цукром і залишити на 10 хвилин.

Додати яйце, розтоплене масло, сіль і борошно. Замішати м’яке, трохи липке тісто.

Накрити й залишити у теплі на 1−1,5 години — до збільшення вдвічі.

Начинка:
Змішати чорницю з цукром, крохмалем, лимонною цедрою та ваніллю.

Формування:
Розкачати тісто в прямокутник приблизно 40×30 см.

Рівномірно розподілити начинку,

Згорнути у рулет, нарізати на 10−12 шматочків.

Викласти у форму з пергаментом, залишаючи відстань між булочками.

Накрити й залишити ще на 20−30 хвилин для підходу.

Випікати при 180 °C 25−30 хвилин — до рум’яної скоринки.

Помадка:
Змішати вершковий сир з пудрою, лимонним соком і ваніллю.

За потреби додати молоко — довести до бажаної густини.

Змастити ще теплі булочки.

Раніше рецептом булочок сіннабон з корицею поділилася дієтологиня Катерина Черкаська. А як приготувати ліниві бананові сіннабони, розповіла фудблогерка Наталія Жук.

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