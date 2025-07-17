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«Ідеальні» чорничні синнабони від Світлани Левицької
Фудекспертка Світлана Левицька, яка розповіла, як приготувати авдіївську кашу, поділилася рецептом французьких булочок сіннабон.
«Чорничні булочки з лимоном, ваніллю та вершковим сиром або чорничні сіннабони — це неймовірна смакота. М’яке дріжджове тісто, свіжа ягідна начинка і ніжна сирна помадка зверху, вони ідеальні!» — зазначає блогерка.
Інгредієнти (на 10−12 булочок):
Тісто:
борошно — 400 г
молоко — 200 мл
сухі дріжджі — 7 г
цукор — 50 г
яйце — 1 шт
вершкове масло — 50 г (розтоплене)
сіль — дрібка
Начинка:
чорниця — 200 г (свіжа або заморожена)
цукор, краще коричневий — 60 г
кукурудзяний крохмаль — 1 ст. л.
цедра 1 лимона
ваніль — 1 ч. л.
Сирна помадка:
вершковий сир — 150 г
цукрова пудра — 50−70 г (я беру менше)
лимонний сік — 1 ст. л.
ваніль — 0,5 ч. л.
молоко — 1−2 ч. л. (за потреби)
Приготування:
Тісто:
У теплому молоці розчинити дріжджі з цукром і залишити на 10 хвилин.
Додати яйце, розтоплене масло, сіль і борошно. Замішати м’яке, трохи липке тісто.
Накрити й залишити у теплі на 1−1,5 години — до збільшення вдвічі.
Начинка:
Змішати чорницю з цукром, крохмалем, лимонною цедрою та ваніллю.
Формування:
Розкачати тісто в прямокутник приблизно 40×30 см.
Рівномірно розподілити начинку,
Згорнути у рулет, нарізати на 10−12 шматочків.
Викласти у форму з пергаментом, залишаючи відстань між булочками.
Накрити й залишити ще на 20−30 хвилин для підходу.
Випікати при 180 °C 25−30 хвилин — до рум’яної скоринки.
Помадка:
Змішати вершковий сир з пудрою, лимонним соком і ваніллю.
За потреби додати молоко — довести до бажаної густини.
Змастити ще теплі булочки.
Раніше рецептом булочок сіннабон з корицею поділилася дієтологиня Катерина Черкаська. А як приготувати ліниві бананові сіннабони, розповіла фудблогерка Наталія Жук.76
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