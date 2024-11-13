Авдіївська каша від Світлани Левицької: неперевершений смак гастрономічної спадщини України

Фудекспертка Світлана Левицька, яка раніше ділилася рецептом ароматної вершкової поленти з грибами, запропонувала фоловерам приготувати кашу, яку госпидині готували ще наприкінці XIX сторіччя — авдіївську чи «гонорову».

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До речі, завідувачка Авдіївського народного музею історії Тетяна Переверзева свого часу розповідала, що рецепт цієї каші передається поколіннями в родинах. Видання kamenskoe.city цитувало фахівчиню, яка називала авдіївську кашу «гоноровою», бо до її складу входили не найдешевші продукти. Зазвичай цю страву готували на поминальні обіди та на свята та подавали як десерт. На Донеччині ця каша була включена у перелік елементів нематеріальної культурної спадщини.

Звісно, у кожної господині є свої секрети приготування, але зазвичай набір інгредієнтів єдиний.

«Авдіївка останнім часом на слуху саме через війну, але відома вона не тільки своєю героїчною обороною, а й цією нереально смачною стравою. Каша має легку, подібну до суфле текстуру, неймовірний яскравий колір і неперевершений смак. Ви повинні хоч раз її спробувати», — пише Світлана Левицька на своїй сторінці у соцмережах.

Інгредієнти: РЕКЛАМА Рис круглий — 1 склянка;

Яйця — 10 штук;

Жирне молоко (чи вершки) — 3 склянки;

Масло — 250 г;

Цукор — 3 ст.л.;

Сіль — 1 ч.л.;

Родзинки або інші сухофрукти для подачі.

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Приготування: РЕКЛАМА Рис добре промити і проварити в киплячій воді 2 хвилини. Злити воду та просушити рис на рушнику.

Яйця збити в однорідну масу.

До молока додати масло, цукор, сіль, всипати рис та варити 5 хвилин.

Вливати в кашу яйця, постійно помішуючи. Довести до кипіння, накрити кришкою, загорнути у теплу ковдру та залишити на 2−3 години.

Подавати із сухофруктами.

«Це дуже смачно! Це так смачно, що відірватись неможливо! Я наступного разу ще поекспериментую із ваніллю і цедрою», — поділилася планами Світлана Левицька.

Раніше суддя кулінарного шоу «МайстерШеф» Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом козацького куліша, який він радить готувати з тушонкою.

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Фото — скріншот

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