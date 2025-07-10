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Україна

До осені росія запускатиме по Україні понад 1000 дронів за раз, — аналітики

11:33 10 липня 2025
Рій дронів. Ілюстративне фото з сайту focus.ua/

У ніч проти 9 липня росія запустила велику кількість дронів і ракет по Україні, одразу після того, як президент Трамп різко розкритикував диктатора путіна за те, що той вживає лише «безглузді» кроки для досягнення миру в переговорному процесі. Атака сталася у ніч після того, як Дональд Трамп вкотре змінив свою позицію щодо війни, заявивши, що, оскільки Україна «дуже сильно страждає» від російських атак, він відновить поставки зброї, які його адміністрація призупинила лише минулого тижня.

Американські чиновники заявили, що призупинили поставки, щоб провести глобальний огляд боєготовності Збройних сил США. Станом на вівторок ввечері, після того, як Трамп змінив свою думку, ця партія, що складалася з 30 ракет Patriot та інших боєприпасів, перебувала в Польщі, чекаючи на перетин кордону, заявили чиновники, пише The New York Times.

Атаки підкреслюють нагальну потребу України в зброї. Оскільки росія наростила промислові потужності для масового виробництва одноразових ударних дронів, щотижня встановлюються нові нічні рекорди.

Оскільки російська промисловість продовжує нарощувати потужності, військові аналітики прогнозують, що до осені росія буде регулярно запускати понад 1000 дронів за один залп.

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Українські посадовці, йдеться у статті, не оприлюднюють подробиць атак на військові цілі, але аналітики раніше інтерпретували деякі ракетні удари по західній Україні як спроби перехопити західну зброю, що перетинає кордон з Польщею, або вразити військові склади чи аеродроми.

Відносно дешеві масово вироблені дрони зараз становлять найсерйознішу загрозу для України. Але ракети «Кинжал» є важливою зброєю для росії з геополітичної точки зору. Їх може збити лише одна система протиповітряної оборони в арсеналі України: американські ракети Patriot.

Хоча Київ може закуповувати європейські замінники інших видів зброї, які надає Вашингтон, він залежить від адміністрації Трампа, щоб зберегти канал постачання Patriot.

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Тим часом, як раніше писали «ФАКТИ», Україна продовжує атаки на військові підприємства рф та дронами обвалює її транспортну систему.

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