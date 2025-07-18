Пільговий період закінчується: кому з підприємців загрожують штрафи з 1 серпня

З 1 серпня 2025 року в Україні повертаються штрафи за порушення вимог законодавства щодо реєстраторів розрахункових операцій (РРО та ПРРО).

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Для бізнесу це означає повернення до фінансових санкцій у повному розмірі: 100% від вартості товарів за перше порушення та 150% за кожне наступне.

Раніше підприємці сплачували знижену суму штрафів — 25% за перше порушення та 50% за повторне. Це був перехідний період, запроваджений для того, щоб бізнес встиг підготуватися до змін.

Як відомо, найочевидніше порушення — це продаж товару «повз касу» або проведення через реєстратор суми, меншої за реальну. Податкові органи розцінюють це як пряме приховування доходу з максимальними наслідками, нагадує «Експерт».

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Як відомо, кожна операція має супроводжуватися чеком — паперовим або електронним. Відсутність чека у покупця автоматично означає порушення, навіть якщо операція проведена через РРО.

Відсутність у чеку хоча б одного обов’язкового реквізиту прирівнюється до невидачі чека, що тягне за собою штраф.

Але законодавство містить винятки для підприємців, які працюють на прифронтових та тимчасово окупованих територіях, а також для тих, хто звільнений від обов’язку застосовувати касові апарати.

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Звільнення щодо підприємців, працюючих на прифронтових та тимчасово окупованих територіях, діє до дати завершення окупації або бойових дій на відповідній території і не скасовується 1 серпня. Але це звільнення від штрафів, а не від застосування РРО.

Перелік таких територій визначається наказом Міністерства розвитку громад та територій України № 376 від 28 лютого 2025 року.

Від використання РРО звільнені:

- ФОП 1 групи єдиного податку.

- Підприємці, що отримують оплату виключно у формі банківського переказу (прямий переказ з рахунку на рахунок за реквізитами IBAN, без використання карток чи платіжних сервісів). Важливо не плутати це з інтернет-еквайрингом (LiqPay, Fondy) та оплатою картками через POS-термінали, які є розрахунковими операціями і вимагають РРО.

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- Деякі види діяльності, перелічені у статті 9 Закону про РРО (наприклад, торгівля на ринках з лотків певними товарами, продаж газет, жетонів тощо).

Варто зазначити, що фінансові санкції (штрафи) накладаються на суб’єкта господарювання (ФОП або юридичну особу).

А адміністративний штраф (від 34 до 170 грн) накладається на працівника (касира), який провів операцію з порушенням закону, та на посадових осіб згідно зі ст. 155−1 КУпАП.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про можливе зростання податків в Україні на 23%, що вже знайшло підтримку у МВФ.

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