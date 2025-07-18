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Пільговий період закінчується: кому з підприємців загрожують штрафи з 1 серпня
З 1 серпня 2025 року в Україні повертаються штрафи за порушення вимог законодавства щодо реєстраторів розрахункових операцій (РРО та ПРРО).
Для бізнесу це означає повернення до фінансових санкцій у повному розмірі: 100% від вартості товарів за перше порушення та 150% за кожне наступне.
Раніше підприємці сплачували знижену суму штрафів — 25% за перше порушення та 50% за повторне. Це був перехідний період, запроваджений для того, щоб бізнес встиг підготуватися до змін.
Як відомо, найочевидніше порушення — це продаж товару «повз касу» або проведення через реєстратор суми, меншої за реальну. Податкові органи розцінюють це як пряме приховування доходу з максимальними наслідками, нагадує «Експерт».
Як відомо, кожна операція має супроводжуватися чеком — паперовим або електронним. Відсутність чека у покупця автоматично означає порушення, навіть якщо операція проведена через РРО.
Відсутність у чеку хоча б одного обов’язкового реквізиту прирівнюється до невидачі чека, що тягне за собою штраф.
Але законодавство містить винятки для підприємців, які працюють на прифронтових та тимчасово окупованих територіях, а також для тих, хто звільнений від обов’язку застосовувати касові апарати.
Звільнення щодо підприємців, працюючих на прифронтових та тимчасово окупованих територіях, діє до дати завершення окупації або бойових дій на відповідній території і не скасовується 1 серпня. Але це звільнення від штрафів, а не від застосування РРО.
Перелік таких територій визначається наказом Міністерства розвитку громад та територій України № 376 від 28 лютого 2025 року.
Від використання РРО звільнені:
- ФОП 1 групи єдиного податку.
- Підприємці, що отримують оплату виключно у формі банківського переказу (прямий переказ з рахунку на рахунок за реквізитами IBAN, без використання карток чи платіжних сервісів). Важливо не плутати це з інтернет-еквайрингом (LiqPay, Fondy) та оплатою картками через POS-термінали, які є розрахунковими операціями і вимагають РРО.
- Деякі види діяльності, перелічені у статті 9 Закону про РРО (наприклад, торгівля на ринках з лотків певними товарами, продаж газет, жетонів тощо).
Варто зазначити, що фінансові санкції (штрафи) накладаються на суб’єкта господарювання (ФОП або юридичну особу).
А адміністративний штраф (від 34 до 170 грн) накладається на працівника (касира), який провів операцію з порушенням закону, та на посадових осіб згідно зі ст. 155−1 КУпАП.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли про можливе зростання податків в Україні на 23%, що вже знайшло підтримку у МВФ.81
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