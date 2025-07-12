З 1 серпня штрафувати ФОП будуть на повну: перестають діяти знижки при порушенні одного важливого закону

У той час як в Україні набули чинності нові правила контролю за грошовими переказами, ФОП готують посилення покарань за деякі порушення. Йдеться про невиконання вимог щодо видачі паперового чи електронного чека при купівлі товарів та послуг.

ВІДЕО ДНЯ

Про це повідомляє прес-служба Державної податкової служби України. За її даними, з 1 серпня 2025 р. завершиться перехідний період, під час якого діяв зменшений розмір штрафів за порушення правил застосування реєстраторів розрахункових операцій.

У ДПС нагадали, що у 2023 році після відновлення права контролюючих органів на повноцінне застосування штрафних санкцій держава тимчасово зменшила їх розмір до 25% та 50% для адаптації бізнесу до нових умов. Йшлося про порушення вимог пунктів 1 та 2 статті 3 Закону № 265/95-ВР.

Ці пом'якшення втратять силу і штрафи за незастосування РРО та невидачу чеків знову стягуватимуться в повному обсязі:

РЕКЛАМА

100% - вартості товарів (робіт, послуг) за першого порушенні;

150% - вартості при кожному подальшому порушенні.

Іншими словами, якщо податкова дізнається про продаж товару без касового чека скажемо на 1000 гривень, то за першого порушення доведеться заплатити штраф у 1000 гривень. Якщо ж це сталося не вперше і на суму, скажімо, 2000 гривень, то доведеться віддати вже 3000.

Також у ДПС закликали суб'єктів господарювання забезпечити дотримання встановлених правил розрахунків у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, зокрема:

використовувати лише зареєстровані РРО, ПРРО чи розрахункові книги;

проводити розрахунки на повну суму вартості товарів чи послуг;

видавати покупцям відповідні розрахункові документи (паперової чи електронної форми).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про можливе зростання податків в Україні на 23%, що вже знайшло підтримку у МВФ.

РЕКЛАМА

123

Читайте нас у Facebook