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Усик з рекордною вагою в кар'єрі виявився легшим за Дюбуа: подробиці церемонії зважування на «Уемблі» (відео)
У п'ятницю, 18 липня, на лондонському «Уемблі» відбулася церемонія зважування боксерів перед боєм-реваншем за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між володарем поясів WBA, WBO, WBC та IBO українцем Олександром Усиком (23 перемоги, 14 з них — нокаутом) та володарем титула IBF британцем Денієлом Дюбуа (22 перемоги, 21 з них — нокаутом, 2 поразки).
Уродженець Лондона виявився важчим за олімпійського чемпіона майже на сім з половиною кілограмів. Терези під Дюбуа показали 110,5 кг, під Усиком — рекордні в кар'єрі українця 103,1 кг.
Britain має shown up for @DynamiteDubois @daznboxing #UsykDubois2 #RiyadhSeason pic.twitter.com/bDyDX7PdPF— Queensberry Promotions (@Queensberry) July 18, 2025
. @usykaa @daznboxing #UsykDubois2 #RiyadhSeason pic.twitter.com/NosNbwPFTQ— Queensberry Promotions (@Queensberry) July 18, 2025
Перед першим поєдинком, у якому Усик в серпні 2023-го переміг Дюбуа технічним нокаутом 9-му раунді, вага українського боксера складала 100,2 кг, Денієл же важив 105,8 кг.
Після церемонії зважування суперники провели заключну дуель поглядів. Цього разу «свердління очима» завершилося без криків британця.
https://t.co/FoiaUucafv #UsykDubois2 pic.twitter.com/SUcmgsrTDL— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) July 18, 2025
«Для мене це велика можливість стати триразовим абсолютним чемпіоном світу. Для мого народу та моєї країни. Дякую Ісусу Христу та Діві Марії. Побачимося завтра. Слава Україні!» — сказав Олександр Усик.
«Я збираюся перемогти його за будь-яку ціну», — заявив Денієл Дюбуа.
Нагадаємо, що боксери можуть розраховувати на рекордні гонорари у кар'єрі. Загальна сума призового фонду поєдинку на «Уемблі», де українець боксуватиме вперше, становитиме 203,5 млн доларів. 38-річний Усик отримає 132,28 млн в американській валюті, 27-річний Дюбуа — 71,22 млн.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легендарний боксер Сауль Альварес поставив на перемогу Усика в бою з Дюбуа 500 тисяч доларів.
Фото X Top Rank Boxing29
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