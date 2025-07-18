Усик з рекордною вагою в кар'єрі виявився легшим за Дюбуа: подробиці церемонії зважування на «Уемблі» (відео)

У п'ятницю, 18 липня, на лондонському «Уемблі» відбулася церемонія зважування боксерів перед боєм-реваншем за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між володарем поясів WBA, WBO, WBC та IBO українцем Олександром Усиком (23 перемоги, 14 з них — нокаутом) та володарем титула IBF британцем Денієлом Дюбуа (22 перемоги, 21 з них — нокаутом, 2 поразки).

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Уродженець Лондона виявився важчим за олімпійського чемпіона майже на сім з половиною кілограмів. Терези під Дюбуа показали 110,5 кг, під Усиком — рекордні в кар'єрі українця 103,1 кг.

Перед першим поєдинком, у якому Усик в серпні 2023-го переміг Дюбуа технічним нокаутом 9-му раунді, вага українського боксера складала 100,2 кг, Денієл же важив 105,8 кг.

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Після церемонії зважування суперники провели заключну дуель поглядів. Цього разу «свердління очима» завершилося без криків британця.

«Для мене це велика можливість стати триразовим абсолютним чемпіоном світу. Для мого народу та моєї країни. Дякую Ісусу Христу та Діві Марії. Побачимося завтра. Слава Україні!» — сказав Олександр Усик.

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«Я збираюся перемогти його за будь-яку ціну», — заявив Денієл Дюбуа.

Нагадаємо, що боксери можуть розраховувати на рекордні гонорари у кар'єрі. Загальна сума призового фонду поєдинку на «Уемблі», де українець боксуватиме вперше, становитиме 203,5 млн доларів. 38-річний Усик отримає 132,28 млн в американській валюті, 27-річний Дюбуа — 71,22 млн.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легендарний боксер Сауль Альварес поставив на перемогу Усика в бою з Дюбуа 500 тисяч доларів.

Фото X Top Rank Boxing

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