Коли літо щедре на овочі, не змарнуй жодного кабачка! З них можна приготувати не тільки смачнющі кабачкові млинці. Зверни увагу на цей салат з кабачків — справжній подарунок сезону: гострий, ароматний, абсолютно вибуховий. Його можна подати як закуску, гарнір до гриля або як самостійний перекус. Як переконує кулінар Іван Янюк, салат з кабачків виглядає яскраво, пахне зухвало, і має збалансований смак між гострим, солодким і свіжим.

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Інгредієнти для кабачків по-корейськи:

• Кабачки — 4 шт. (середнього розміру)

• Болгарський перець — 2 шт. (1 червоний, 1 жовтий)

• Кріп свіжий — 10 г

• Петрушка свіжа — 10 г

• Часник — 4 зубчики

• Олія — 50 г (бажано рафінована)

• Соєвий соус — 3 ст. л.

• Яблучний оцет — 2 ст. л.

• Цукор — 1 ст. л.

• Мелений коріандр — 1 ч. л.

• Копчена паприка — 1 ч. л.

• Чорний мелений перець — за смаком

• Сіль — за смаком



Спосіб приготування салату з кабачків по-корейськи:



Візьми 4 середніх кабачки, ретельно промий і наріж тонкими слайсами (можна за допомогою овочерізки або ножа). Переклади в глибоку миску.

Наріж 2 болгарські перці — червоний і жовтий — тонкою соломкою. Додай до кабачків.

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Нашинкуй по 10 г кропу та петрушки, висип зелень у миску до овочів.

Натри 4 зубчики часнику прямо до салату. Додай 1 ст. л. цукру, 1 ч. л. меленого коріандру, 1 ч. л. копченої паприки, сіль і перець за смаком.

Нагрій 50 г олії на середньому вогні до гарячого стану — вона має закипіти, але не диміти. Потім одразу заливай гарячою олією овочі та спеції — це «оживить» ароматичні компоненти.

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Фінальні нотки — додай 3 ст. л. соєвого соусу та 2 ст. л. яблучного оцту. Гарно перемішай, аби кожна скибочка була вкрита маринадом. Залиш салат при кімнатній температурі або в холодильнику на 30−60 хвилин, аби овочі просочилися й стали пікантно-хрумкими.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт кабачкової запіканки з курячим фаршем.

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