- 01:39 Усик знищив Дюбуа в 5-му раунді і став першим 3-разовим абсолютним чемпіоном світу в «нову епоху»
- 19.07 22:29 Сукня такого фасону зробить вас більш юною: секрет ефекту частково в її назві
- 19.07 22:01 Галета з малиною: тоненьке тісто та багато соковитої начинки
- 19.07 21:47 Де і о котрій годині дивитись онлайн Усик — Дюбуа 2: розклад трансляцій та прогноз на бій-реванш за титул абсолютного чемпіона світу
- 19.07 21:32 Розкрито дату весілля Селени Гомес: Тейлор Свіфт теж готується до урочистостей
- 19.07 21:03 Справді допомагає при застуді: користь курячого супу науково доведена
- 19.07 20:35 Коротке, але тепле «ріднесенька, все добре» навіки залишилися в пам’яті: на Запоріжжі загинув солдат-стрілець із Сумщини
- 19.07 20:07 Галета з томатами: приготуйте у сезон овочів, бо це дуже смачно
- 19.07 19:41 На передовій помітили новітній російський кулемет для спецпризначенців: чим він хороший і чим небезпечний для окупантів
- 19.07 19:29 Ракам — «Маг» та рішучість, Дівам — «Імператор» та відповідальність: Таро-прогноз на 20 липня
- 19.07 18:59 Скромно, але стильно: Klavdia Petrivna «розсекретила» свою квартиру
- 19.07 18:31 Справжня естетика: Меган Маркл одягла розкішну лляну сорочку за 225 доларів і викликала фурор
Смачні кабачки по-корейськи: цей салат — справжній вибух смаку
Коли літо щедре на овочі, не змарнуй жодного кабачка! З них можна приготувати не тільки смачнющі кабачкові млинці. Зверни увагу на цей салат з кабачків — справжній подарунок сезону: гострий, ароматний, абсолютно вибуховий. Його можна подати як закуску, гарнір до гриля або як самостійний перекус. Як переконує кулінар Іван Янюк, салат з кабачків виглядає яскраво, пахне зухвало, і має збалансований смак між гострим, солодким і свіжим.
Інгредієнти для кабачків по-корейськи:
• Кабачки — 4 шт. (середнього розміру)
• Болгарський перець — 2 шт. (1 червоний, 1 жовтий)
• Кріп свіжий — 10 г
• Петрушка свіжа — 10 г
• Часник — 4 зубчики
• Олія — 50 г (бажано рафінована)
• Соєвий соус — 3 ст. л.
• Яблучний оцет — 2 ст. л.
• Цукор — 1 ст. л.
• Мелений коріандр — 1 ч. л.
• Копчена паприка — 1 ч. л.
• Чорний мелений перець — за смаком
• Сіль — за смаком
Спосіб приготування салату з кабачків по-корейськи:
Візьми 4 середніх кабачки, ретельно промий і наріж тонкими слайсами (можна за допомогою овочерізки або ножа). Переклади в глибоку миску.
Наріж 2 болгарські перці — червоний і жовтий — тонкою соломкою. Додай до кабачків.
Нашинкуй по 10 г кропу та петрушки, висип зелень у миску до овочів.
Натри 4 зубчики часнику прямо до салату. Додай 1 ст. л. цукру, 1 ч. л. меленого коріандру, 1 ч. л. копченої паприки, сіль і перець за смаком.
Нагрій 50 г олії на середньому вогні до гарячого стану — вона має закипіти, але не диміти. Потім одразу заливай гарячою олією овочі та спеції — це «оживить» ароматичні компоненти.
Фінальні нотки — додай 3 ст. л. соєвого соусу та 2 ст. л. яблучного оцту. Гарно перемішай, аби кожна скибочка була вкрита маринадом. Залиш салат при кімнатній температурі або в холодильнику на 30−60 хвилин, аби овочі просочилися й стали пікантно-хрумкими.
Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт кабачкової запіканки з курячим фаршем.277
Читайте нас у Facebook
Щурам належить зробити важливий вибір, а Драконам потрібно проявити ініціативу: східний гороскоп на тиждень 21 — 27 липня