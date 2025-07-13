Аномальна спека, яка встановилася в Україні минулого тижня, наступної сімденки зміниться теплою погодою, а подекуди спекотною з періодичними короткочасними дощами.

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За прогнозом метеоролога Ігоря Кібальчича, у більшості областей температура буде близькою до норми, а у південних — вищою за норму на 2 — 4 °C.

«Дощі найчастіше проходитимуть у західних та північних областях, а на південному сході очікується дефіцит опадів, що спричинить розвиток посухи. Вітер переважатиме північно-західного напрямку, часом поривчастий», — прогнозує він.

У понеділок, 14 липня, вночі на крайньому сході, вдень також у західних областях очікуються короткочасні дощі, місцями грози та шквали, 15 — 20 м/с. В інших регіонах без опадів. Вітер на Лівобережжі північний, на Правобережжі південний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +13…+18 °С, вдень +27…+32 °С; у південних областях, а також на крайньому сході вночі +17…+22 °С, вдень +32…+37 °С.

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Прогноз погоди на 14 липня. Фото Укргідрометцентру

У вівторок, 15 липня, у західних та місцями північних областях пройдуть короткочасні грозові дощі. В решті регіонів України без опадів. Вітер вночі змінних напрямків, вдень західний / північно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +14…+20 °С, в денні години +28…+33 °С; у південній половині та у Криму вночі +17…+22 °С, вдень +32…+37 °С.

Прогноз погоди на 15 липня. Фото Укргідрометцентру

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У середу, 16 липня, вночі без істотних опадів. Вдень у північних та західних регіонах пройдуть грозові дощі, подекуди можливі шквали, 15 — 20 м/с, а також град. Вітер в Україні переважатиме північно-західного напрямку, вночі 3 — 8 м/с, вдень 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +14…+20 °С, вдень +27…+32 °С; у південній половині та Криму вночі +17…+22 °С, вдень +31…+36 °С.

Прогноз погоди на 16 липня. Фото Укргідрометцентру

У четвер, 17 липня, вночі у західних областях, вдень на більшій частині території України пройдуть короткочасні дощі та грози, вдень місцями можливі шквали, 15 — 20 м/с та град. Сухо буде лише у південно-східних областях. Вітер очікується західний, північно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +13…+18 °С, вдень +22…+27 °С; у південній половині та Криму вночі +16…+21 °С, вдень +28…+33 °С.

Прогноз погоди на 17 липня. Фото Укргідрометцентру

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У п'ятницю, 18 липня, вночі дощі пройдуть у північних областях, вдень також можливі опади у центральних регіонах країни та на Слобожанщині. У решті областей переважно сухо. Вітер західний / північно-західний, 7 — 12 м/с, в денні години у центральних та південних регіонах пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +12…+18 °С, вдень +21…+26 °С, у південній половині та Криму +27…+32 °С.

У суботу, 19 липня, у більшості областей України істотних опадів не передбачається. Лише вдень у північно-східних регіонах, а також на Поліссі пройдуть невеликі, подекуди помірні дощі. Вітер переважно північно-західного напрямку, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +13…+18 °С, вдень +26…+32 °С.

У неділю, 20 липня, у більшості областей України опадів не прогнозується. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +15…+20 °С, вдень +27…+32 °С, у південній частині та на Закарпатті +32…+37 °С.

Прогноз погоди на неділю, 13 липня, читайте на нашому сайті.

Фото — Pixabay

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