Вночі ворог атакував Україну понад 340 дронами та 35 ракетами: скільки з них вдалося збити

Під час атаки з повітря, яку росіяни розпочали напередодні увечорі і яка тривала й ранком 19 липня, ворог запустив по Україні 379 дронів-камікадзе та ракет різного типу, у тому числі й балістичних. Під масованими атаками перебували, зокрема, Павлоград та Одеса.

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В командуванні Повітряними силами ЗСУ повідомили, що ворог застосував:

344 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, рф (близько 200 — «шахеди»);

12 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (пуски із Воронезької, Курської, Ростовської обл., рф, ТОТ Криму);

8 крилатих ракет Іскандер-К (район пусків — Міллєрово, рф);

15 крилатих ракет Х-101 (із повітряного простору Саратовської обл., рф).

Станом на 10.00 протиповітряною обороною збито 208 засобів повітряного нападу противника:

185 ударних БпЛА типу Shahed;

7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;

7 крилатих ракет Іскандер-К;

9 крилатих ракет Х-101.

«Крім того, 7 крилатих ракет та 129 дронів-імітаторів не досягли цілей — локаційно втрачені/подавлені РЕБ», — зазначили в ПС ЗСУ та додали, що зафіксовано влучання 5 ракет та 30 ударних БпЛА у 12 локаціях, а також падіння збитих — на 7 локаціях.

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Нагадаємо, що у нещодавно загарбники атакували Україну більше ніж 600-ма засобами повітряного нападу (597 ударних БпЛА та 26 крилатих ракет Х-101).

Фото зі сторінки Київської ОВА

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